Ông Tây mở blog quảng bá văn hóa Việt

Brian Ring sang Việt Nam từ năm 1996. Vợ là người Đức, thi thoảng ông vẫn bay về giữa quê vợ và Việt Nam. Brian Ring được giới nghệ sĩ và những người làm văn hóa ở Hà Nội rất yêu mến vì sự nhiệt tình quảng bá cho văn hóa Việt. Ông đã tham gia khá nhiều dự án cùng với các nghệ sĩ Kim Ngọc, Vũ Nhật Tân... và lặng lẽ đóng góp cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội.

Với tâm huyết của mình, Brian Ring đã mở blog để cập nhật tất cả các hoạt động văn hóa thuộc mọi lĩnh vực diễn ra tại HN, không vì bất cứ mục đích thương mại nào. Hanoi Grapevine không chỉ giới thiệu các sự kiện văn hóa sắp diễn ra mà còn là cuốn danh bạ tra cứu các địa chỉ văn hóa từ gallery nghệ thuật đến các rạp chiếu phim, từ các tổ chức văn hóa đến các bảo tàng...

Hanoi Grapevine không chỉ dành cho những người quan tâm đến các hoạt động nghệ thuật mà còn cung cấp những thông tin bổ ích cho chính các nghệ sĩ. Điều đáng quý ở chỗ Brian Ring là một người nước ngoài nhưng lại rất tâm huyết văn hóa Việt và làm một việc mà đáng lẽ, phải do một người Việt thực hiện.

- Tại sao anh lại đặt tên cho blog của mình là Grapvine, một cái tên không thể hiện mối quan hệ nào với các hoạt động văn hóa cả?

- Lý do tôi chọn cái tên này vì nó bắt nguồn từ câu nói trong tiếng Anh cổ: I Heart It From Grapvine (Tôi biết điều đó từ Grapvine). Câu nói này dùng để ám chỉ việc người ta được nghe một thông tin nào đó qua truyền miệng, từ người này qua người khác, giống như rượu vang làm từ các chùm nho. Do vậy tôi đã dùng Grapvine để đặt cho blog của mình vì thông tin tôi đưa lên là những điều tôi nghe thấy hoặc biết thông qua nhiều nguồn khác nhau về các sự kiện diễn ra ở Hà Nội.

- Mở blog không phải để đưa thông tin cá nhân mà là để đưa các sự kiện văn hóa diễn ra tại HN lên đó, vì sao vậy?

- Tôi đã ở HN trong một thời gian dài và tôi cũng là một họa sĩ. Tất nhiên tôi có nhiều mối liên hệ với các nghệ sĩ và các sự kiện văn hóa diễn ra tại HN. Vì tôi biết nhiều thông tin về các hoạt động văn hóa tại đây nên nhiều người hay nói với tôi rằng nếu biết có triển lãm nào hay ở HN thì email cho họ biết. Tôi email cho một số người kèm theo chú thích về thời gian, địa điểm của các cuộc triển lãm. Nhưng càng ngày càng có nhiều người hỏi.

Ông Bumke, Viện trưởng Viện Goethe cũng mới đến VN được hơn 1 năm. Lần đầu tiên ông ấy có hẹn gặp tôi để nói chuyện nhưng tôi nói rằng tối hôm đó thì không được vì có một cuộc triển lãm tại L’Espace (Trung tâm Văn hóa Pháp). Hẹn tối hôm sau thì tôi phải đi một triển lãm khác tại Viet Art Center. Ông Bumke nói: Sao tôi lại không biết các triển lãm đó nhỉ? Hay là anh email cho tôi mỗi khi có hoạt đồng nào đó.

Tôi thấy chẳng thà mình mở blog đưa hết các sự kiện văn hóa ở nơi này nơi khác lên để mọi người vào xem hơn là cứ phải viết hết email này đến email khác. Cách đây tròn 1 năm, 11/10/2007 tôi đã chính thức đưa blog Hanoi Grapvine lên mạng. Chính tôi cũng không ngờ là việc dành thời gian cho nó còn nhiều hơn cả việc email cho bạn bè trước đây.

Anh mở blog để quảng bá các hoạt động văn hóa một cách tự nguyện, phi lợi nhuận hay được tài trợ bởi tổ chức nào đó?

- Tôi là người duy nhất xây dựng trang web này, không có bất cứ ai hay tổ chức nào giúp đỡ. Mới đây tôi làm thêm phiên bản tiếng Việt cho Hanoi Grapvine nên bắt buộc phải có thêm một trợ lý người Việt giúp. Trước đây một mình tôi tìm kiếm cập nhật thông tin nhưng sau này tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ Viện Goethe, L’Espace hay Hội Đồng Anh...

Tại sao tôi lại mở blog này à? vì tôi muốn giữ liên hệ với các nghệ sĩ. Tôi muốn các họa sĩ biết sắp tới có triển lãm gì, ở đâu? Mất thời gian thật đấy nhưng tôi thực sự thích công việc này.

Vậy anh dành bao nhiêu tiếng mỗi ngày để chăm sóc cho Hanoi Grapvine?

- Rất nhiều. Có khi nó chiếm 75% thời gian mỗi ngày của tôi. Nó cũng giống như một công việc chính của tôi vậy. Đặc biệt trong 3 tuần vừa rồi, khi quyết định thực hiện thêm phiên bản tiếng Việt cho Hanoi Grapvine thì dường như tôi dành hết cả ngày cho nó.

Đưa lên blog gần như tất cả các hoạt động văn hóa chính thống diễn ra hàng ngày tại Hà Nội, cũng là một nghệ sĩ, vậy anh có thời gian tới tham dự tất cả các sự kiện đó không?

- Câu trả lời chắc chắn là không rồi, nhưng tôi luôn cố gắng tham dự càng nhiều sự kiện càng tốt. Từ khi có trang web này tôi đi nhiều hơn trước đấy.