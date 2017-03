Oprah Winfrey ra mắt kênh truyền hình riêng

Sau hai năm chuẩn bị, ngày 1-1, kênh riêng của nữ hoàng truyền hình thế giới Oprah Winfrey (OWN) đã ra đời với hàng loạt chương trình do những người nổi tiếng như Sarah Ferguson (cựu thành viên hoàng gia Anh) và diva người Canada Shania Twain dẫn. OWN sẽ có thời lượng phát sóng chương trình 24/7 ngay từ năm đầu tiên, với 600 giờ là chương trình mới.

Oprah Winfrey trong chương trình “Master Class” trên kênh truyền hình OWN - Ảnh: Reuters



Mạng truyền hình Discovery Networks đã đầu tư 189 triệu USD cho dự án và sẽ hướng tới phục vụ gần 80 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên cho đến nay, các nhà phân tích vẫn chưa chắc chắn về khả năng liệu kênh OWN có thể trụ vững được hay không trong thế giới các mạng lưới truyền hình đầy cạnh tranh hiện nay.



“Cho dù Oprah là một thương hiệu mạnh, nhưng vẫn rất khó để làm cho người xem thay đổi thói quen xem truyền hình và quan tâm lâu dài tới một kênh mới - Derek Baine, nhà phân tích ngành truyền hình của Công ty cố vấn SNL Kagan nhận định - Ngoài ra, Oprah sẽ vẫn hợp tác với các kênh khác nên cũng sẽ khiến người xem bối rối”.



Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Wall Street Journal, Oprah thừa nhận sự mạo hiểm với OWN nhưng với bà, “đây là chương trình không phải gây ảnh hưởng rộng hơn mà là sâu hơn”.



Mạng lưới truyền hình OWN cũng đã phát triển chương trình truyền hình thực tế về chuyện con cái “bắt cóc” những bậc cha mẹ nghiện công việc của mình; hai chương trình dạy nấu ăn; một chương trình về chuyện sắp xếp nhà cửa gọn gàng; một chương trình thẳng thắn về tình dục; và một loạt chương trình nói về các nhân vật nổi tiếng...



Theo Tuổi Trẻ

