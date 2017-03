Oscar 2009 của "Triệu phú ổ chuột"

Những giải thưởng chính của Oscar 81 Phim hay nhất "Slumdog Millionaire" Đạo diễn xuất sắc nhất Danny Boyle - Slumdog Millionaire Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Sean Penn - Milk Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kate Winslet - The Reader Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Penelope Cruz - Vicky Cristina Barcelona Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Heath Ledger - The Dark Knight Phim hoạt hình hay nhất "Wall-E" Kịch bản gốc xuất sắc nhất "Milk" Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất "Slumdog Millionaire" Hóa trang xuất sắc nhất "The Curious Case of Benjamin Button" Phục trang đẹp nhất "The Duchess" Quay phim đẹp nhất "Slumdog Millionaire" Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất "The Curious Case of Benjamin Button" Biên tập âm thanh "The Dark Knight" Phim tài liệu hay nhất "Man on Wire" Hiệu quả hình ảnh xuất sắc nhất "The Curious Case of Benjamin Button" Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất Departures (Nhật Bản) Ca khúc gốc hay nhất: Jai Ho (Slumdog Millionaire) Biên tập phim xuất sắc nhất "Slumdog Millionaire" Hòa âm hay nhất "Slumdog Millionaire"