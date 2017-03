Oscar 2012: Giá trị cũ lên ngôi

Những giải thưởng quan trọng tại Oscar 2012 - Phim xuất sắc: The Artist. - Đạo diễn xuất sắc: Michel Hazanavicius với The Artist. - Nam diễn viên chính xuất sắc: Jean Dujardin trong The Artist. - Nữ diễn viên chính xuất sắc: Meryl Streep trong The Iron Lady. - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Christopher Plummer trong Beginners. - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Octavia Spencer trong The Help. - Phim hoạt hình xuất sắc: Rango. - Nhạc phim hay: The Artist. - Kịch bản gốc xuất sắc: Midnight in Paris. - Kịch bản chuyển thể xuất sắc: The Descendants. Nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: CMGdigital The Artist và Hugo cùng đoạt năm giải Oscar, tiếp theo là The Iron Lady đoạt hai giải. Các giải thưởng còn lại chia đều cho các phim: Beginners, The Help, Midnight in Paris, The Descendants, A Separation, The Girl with the Dragon Tattoo, Undefeated. Phim Iran được vinh danh ở Oscar Bộ phim đến từ nền điện ảnh Iran A Separation (tạm dịch: Cuộc chia ly) của đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Asghar Farhadi đã giành chiến thắng tại Oscar 2012 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Phim là câu chuyện về những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân trong một gia đình ở Iran. Bên cạnh những mâu thuẫn đó là sự rạn nứt giữa các thế hệ, giai cấp, giới tính… trong một xã hội Hồi giáo hiện tại. Đoàn làm phim A Separation (tạm dịch: Cuộc chia ly) sau khi nhận giải Oscar 2012. Ảnh: AP Phim không sử dụng nhiều âm nhạc mà thu trực tiếp những âm thanh đang diễn ra hằng ngày tại Iran. Đây là một bộ phim độc lập với kinh phí thấp. Trước Oscar, phim từng nhận được các giải thưởng điện ảnh khác như giải Quả cầu vàng cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng, giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin...