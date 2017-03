Oscar 2013: Lincoln hay Argo?

Ngày 20-2, hơn 5.800 thành viên của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã hoàn tất việc bỏ phiếu chọn ra những cái tên chiến thắng ở giải Oscar lần thứ 85 (2013). Kết quả của cuộc bỏ phiếu này sẽ được giữ kín cho đến lễ trao giải vào tối 24-2 (tức sáng 25-2 giờ Việt Nam) tại sân khấu Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Lincoln bị Argo chia lửa

Kể từ ngày AMPAS công bố danh sách đề cử Oscar 2013 (10-1) đến nay, những dự đoán chiến thắng của Oscar đã thay đổi. Chỉ tính riêng ở hạng mục phim xuất sắc nhất với tám phim gồm: Amour (Chuyện tình), Argo, Beasts Of The Southern Wild (Quái vật miền Nam hoang dã), Django Unchained (Hành trình Django), Les Miserables (Những người khốn khổ), Lincoln, Life Of Pi (Cuộc đời của Pi), Silver Linings Playbook (Tình yêu tìm lại), Zero Dark Thirty (30 phút sau nửa đêm) thì tỉ lệ thắng được dự đoán đã thay đổi rõ rệt.

Trong tháng 1 dự đoán ở trang mạng Myoscarpredictions đều hướng về Lincolnvới tỉ lệ chiến thắng đến 90%. Xếp sau Lincoln là Life of Pi (5%), Zero Dark Thirty (2,5%) và Les Miserables (2,5%); các bộ phim còn lại đều 0% chiến thắng. Tuy nhiên, đến ngày 20-2 tỉ lệ này đã thay đổi ngoạn mục. Lincoln vẫn dẫn đầu nhưng tỉ lệ thắng chỉ còn 50% vì đã chia 40% tỉ lệ thắng cho Argo, các bộ phim còn lại vẫn giữ nguyên tỉ lệ.

Oscar 2013 đang là cuộc đua của Argo và Lincoln. Ảnh: Wordpress, Ifanboy

Cả Lincoln và Argo đều là những bộ phim mang màu sắc chính trị Mỹ. Lincoln do đạo diễn tài ba về đề tài lịch sử, chiến tranh - Steven Spielberg. Bộ phim đã làm nổi bật những quyết sách quan trọng của Tổng thống Abraham Lincoln như: Sửa đổi Hiến pháp Mỹ lần thứ 13, trong đó có tuyên ngôn giải phóng nô lệ cũng như những nỗ lực để chấm dứt đổ máu trên chiến trường đối với cuộc nội chiến. Lincoln hiện chiếm nhiều đề cử nhất của Oscar 2013 với 12 đề cử ở các hạng mục quan trọng: Phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất…

Argo (của đạo diễn kiêm diễn viên chính Ben Affleck) dựa vào một bản báo cáo thực tế được công bố vào năm 2007 của một nhân viên CIA. Phim là câu chuyện của nhân viên này trong việc tổ chức giải thoát sáu nhà ngoại giao Mỹ khỏi vụ khủng hoảng con tin ở Iran năm 1979.

Dự đoán những thành viên lớn tuổi của AMPAS sẽ chọn Lincoln cho hạng mục phim xuất sắc nhất. Và dự đoán ở nhiều hạng mục quan trọng khác Lincoln vẫn dẫn đầu bình chọn: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất vẫn là Daniel Day Lewis (vai Lincoln), đạo diễn Steven Spielberg của Lincolnvẫn dẫn đầu ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất… Nhưng hiện tại, Argo nổi lên như một ứng cử viên mạnh với chiến thắng liên tiếp tại bốn giải thưởng điện ảnh tiền Oscar: Quả cầu vàng, Critics Choice Awards, Producers Guild of America (giải của Hiệp hội Nhà sản xuất), Screen Actors Guild Awards (giải của Hiệp hội Diễn viên). Với truyền thông thì cả Argo và Lincoln số phiếu đều ngang ngửa.

Sôi nổi vận động hành lang

Trước thời gian bình chọn của hơn 5.800 thành viên AMPAS, các hãng phim đã chi rất nhiều tiền cho các cuộc vận động hành lang trước thềm trao giải.

Năm ngoái, nhà đầu tư The Aritst đem phim chiếu miễn phí tại các trường học hay nhà đầu tư The Help mở hội thảo về điện ảnh thay đổi xã hội…. Năm nay hoạt động vận động hành lang của các hãng phim để gây sự chú ý với các thành viên AMPAS diễn ra đẳng cấp hơn. Riêng hãng Warner Bros (Argo) và hãng Dreamworks(Lincoln) đã chi trên dưới 10 triệu USD cho chiến dịch vận động. Lincoln chú trọng đến việc quảng bá để bộ phim được đánh giá hàn lâm vẫn có thể đạt đến doanh thu tại Mỹ hơn 110 triệu USD. Lấy cớ Lincoln là phim về Tổng thống Lincoln với những quyết sách làm thay đổi nước Mỹ, hãng Dreamworks đã tổ chức những buổi chiếu phim riêng dành cho các thành viên Nhà Trắng, Thượng viện, Hạ viện Mỹ.

Nhiều người ví việc vận động cho phim ở Oscar của các hãng phim không thua gì các chiến dịch vận động tranh cử. Tuy nhiên, chưa hẳn việc vận động hành lang đẳng cấp hơn thì bộ phim sẽ chiến thắng. Bởi Oscar từng chứng kiến nhiều trường hợp vận động hành lang không tốt nhưng vẫn chiến thắng như Shakespearein love (Shakespeara đang yêu) từng vượt mặt Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan).

Đây là năm đầu tiên AMPAS chuyển hình thức từ phiếu bầu thông thường sang bầu chọn trực tuyến. Điều này giúp các thành viên ở xa thuận tiện nhưng ngược lại không ít thành viên lớn tuổi gặp khó khăn trong việc bầu chọn qua mạng như không đăng nhập được hoặc quên mật khẩu. Tuy nhiên, điều này chỉ gây bất tiện chứ không ảnh hưởng lớn đến kết quả của các thành viên AMPAS.

Hàng loạt phim đề cử Oscar đến Việt Nam Trong tháng 3 này, khán giả Việt Nam sẽ có dịp thưởng thức bốn tác phẩm điện ảnh lọt vào đề cử ở hạng mục Phim xuất sắc nhất của Oscar 2013 gồm: Django Unchained (Hành trình Django - 15-3), Lincoln, Silver Linings Playbook (Tình yêu tìm lại - 15-3) và Zero Dark Thirty (30 phút sau nửa đêm - 1-3). Vào 8 giờ sáng 25-2, lễ trao giải Oscar lần thứ 85 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Star World hoặc Star Movies. Năm nay dẫn chương trình Oscar sẽ là đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch Seth MacFarlane (tác giả của sê ri phim hoạt hình ăn khách Family Guy). Bên cạnh đó anh được biết đến với các tác phẩm truyền hình như Cleveland Show, American Dad!... Trong năm vừa qua, anh đã thực hiện vai trò đạo diễn với bộ phim điện ảnh đầu tay mang tên Ted .

QUỲNH TRANG