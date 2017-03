Oscar 2013: Vừa đề cử đã tranh cãi

Danh sách đề cử Oscar 2013 đã được AMPAS công bố vào trưa 10-1 (giờ địa phương) tại nhà hát Samuel Goldwyn, Beverly Hills, California (Mỹ).

Không có cửa cho phim bom tấn

Những bộ phim đem về một khoản lợi nhuận lớn cho điện ảnh thế giới năm qua như The Avengers, The Dark Knight Rises, The Hunger Games… đều không có mặt trong danh sách đề cử của Oscar mùa 85 này.

Trước khi AMPAS công bố đề cử, nhiều dự đoán nếu có đề cử cho phim bom tấn trong Oscar năm nay thì hai bộ phim Skyfall và The Hobbit sẽ là hai cái tên đáng chú ý. Lý do để nhiều người kỳ vọng bởi Oscar lần thứ 85 này dành để vinh danh điệp viên 007 khi loạt phim này tròn 50 tuổi với tập phim thứ 23 - Skyfall. Và Skyfall cũng là tập phim về James Bond đầu tiên có doanh thu trên 1 tỉ USD cho toàn cầu. Lý do để hy vọng vào trường hợp The Hobbit là chuỗi ba phần phim The Lord Of The Rings trước đó đã từng nhận tổng cộng 17 giải thưởng tại các mùa Oscar trước và The Hobbit phần một này cũng là bộ phim tạo được nhiều dấu ấn nghệ thuật. Thế nhưng sau khi AMPAS công bố danh sách đề cử thì cả Skyfall lẫn The Hobbit đều không có tên ở những hạng mục quan trọng. Cả hai bộ phim chủ yếu được đề cử ở các hạng mục về âm thanh và hình ảnh.

Những bộ phim được đề cử và chiến thắng ở Oscar vẫn mãi là những bộ phim không đem về doanh thu lớn, công chiếu rộng rãi và tạo cơn sốt với khán giả. Như với ba trong tám bộ phim đề cử ở hạng mục phim hay nhất Oscar năm nay là Lincoln, Zero Dark Thirty và Les Miserables doanh thu chỉ 150-200 triệu USD/phim.

Phim về tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln nhận được nhiều đề cử nhất - 12 đề cử tại Oscar 2013.

Nhuốm màu chính trị

Trong tám phim xuất hiện hạng mục phim xuất sắc nhất gồm: Amour, Argo, Beasts Of The Southern Wild, Django Unchained, Les Miserables, Lincoln, Life Of Pi, Silver Linings Playbook, Zero Dark Thirty thì hơn nửa phim trong đó lấy đề tài lịch sử nước Mỹ.

Lincoln là bộ phim hiện chiếm nhiều đề cử nhất của Oscar 2013 với 12 đề cử ở các hạng mục quan trọng: Phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất… Và Lincoln là bộ phim mang màu sắc chính trị Mỹ rất rõ, dựa theo cuộc đời và sự nghiệp của cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Vị đạo diễn nổi tiếng với những đề tài chính trị như nạn nô lệ, diệt chủng Do Thái và từng đoạt ba giải Oscar này đã làm nổi bật được những quyết sách quan trọng của Tổng thống Abraham Lincoln như: Sửa đổi Hiến pháp Mỹ lần thứ 13, trong đó có Tuyên ngôn giải phóng nô lệ cũng như những nỗ lực để chấm dứt đổ máu trên chiến trường đối với cuộc nội chiến.

Bạo lực lan tràn

Chọn bối cảnh thập niên 1850, khi mà chế độ nô lệ đang cao trào và trước thời nội chiến Mỹ là tác phẩm đẫm máu Django Unchained của bậc thầy phim bạo lực - đạo diễn Quentin Tarantino. Trong phim, cụm từ “mọi đen” đã được đạo diễn liên tục sử dụng hay hình ảnh của Đảng 3K (Ku Klux Klan) với chủ trương đề cao thuyết người da trắng thượng đẳng cũng xuất hiện. Tarantino khẳng định những điều đó đúng với lịch sử. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình chỉ trích việc dùng quá nhiều cụm từ “mọi đen” cũng như quá nhiều cảnh giết người vốn là điều rất nhạy cảm với những cuộc thảm sát vừa diễn ra tại Mỹ.

Hay một bộ phim khác cũng đại diện cho màu sắc bạo lực và chính trị Mỹ ở Oscar 2013 chính là Zero Dark Thirty. Nữ đạo diễn Kathryn Bigelow lấy đề tài về vụ truy lùng và tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden - một trong những lý do giúp Obama tái thắng cử nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, bộ phim đang bị lên án khi lọt vào đề cử Oscar bởi tính vô nhân đạo trong những cảnh quay tra tấn, hỏi cung của CIA. Cũng vì những cảnh này mà bộ phim đang gặp rắc rối khi Quyền Giám đốc CIA Michael Morell đã gửi tới nhà sản xuất phim một bức thư ngỏ để chỉ ra sự thiếu chính xác của bộ phim. Cựu ứng viên tổng thống John McCain cũng cho rằng bộ phim đã phóng đại cách tra tấn.

Vừa mới công bố đề cử nhưng Oscar đã nhận được rất nhiều ngợi khen lẫn chỉ trích. Dù thế nào Oscar vẫn có những tiêu chí, cách thức chọn phim riêng để không làm giải thưởng giảm giá trị. Giới chuyên môn lẫn khán giả vẫn chờ đợi phim nào sẽ được vinh danh ở lễ trao giải Oscar lần thứ 85 vào ngày 24-2 tới tại sân khấu Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Phim của đạo diễn gốc Việt được đề cử Đây là năm đầu tiên hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất nhận được nhiều phim gửi đến tranh giải nhất tại Oscar với 71 bộ phim. 6.000 thành viên của AMPAS đã chọn ra năm bộ phim đại diện cho năm quốc gia trên thế giới. Trong năm bộ phim này, War Witch đến từ nền điện ảnh Canada là phim của đạo diễn người Canada với hai dòng máu Việt và Canada Kim Nguyễn.

QUỲNH TRANG