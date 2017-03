Oscar 2014 dễ đoán nhưng vẫn hấp dẫn

PHIM HAY NHẤT

a American Hustle

b Captain Phillips

c Dallas Buyers Club

d Gravity

e Her

f Nebraska

g Philomena

h 12 Years a Slave

i The Wolf of Wall Street

ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC

a Alfonso Cuaron - "Gravity"

b Steve McQueen - "12 Years a Slave"

c David O. Russell - "American Hustle"

d Martin Scorsese - "The Wolf of Wall Street"

e Alexander Payne - "Nebraska"

NAM DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC

a Christian Bale - "American Hustle"

b Bruce Dern - "Nebraska"

c Leonardo DiCaprio - "The Wolf of Wall Street"

d Chiwetel Ejiofor - "12 Years a Slave"

e Matthew McConaughey - "Dallas Buyers Club"

NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC

a Amy Adams - "American Hustle"

b Cate Blanchett - "Blue Jasmine"

c Sandra Bullock - "Gravity"

d Judi Dench - "Philomena"

e Meryl Streep - "August: Osage County"

NAM DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC

a Barkhad Abdi - "Captain Phillips"

b Bradley Cooper - "American Hustle"

c Jonah Hill - "The Wolf of Wall Street"

d Michael Fassbender - "12 Years a Slave"

e Jared Leto - "Dallas Buyers Club"

NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC

a Sally Hawkins - "Blue Jasmine"

b Julia Roberts - "August: Osage County"

c Lupita Nyong'o - "12 Years a Slave"

d Jennifer Lawrence - "American Hustle"

e June Squibb - "Nebraska"

KỊCH BẢN GỐC HAY NHẤT

a American Hustle

b Blue Jasmine

c Her

d Nebraska

e Dallas Buyers Club

KỊCH BẢN CHUYỂN THỂ HAY NHẤT

a 12 Years a Slave

b Before Midnight

c Captain Phillips

d The Wolf of Wall Street

e Philomena

PHIM NÓI TIẾNG NƯỚC NGOÀI HAY NHẤT

a The Hunt (Đan Mạch)

b The Great Beauty (Italy)

c The Missing Picture (Campuchia)

d The Broken Circle Breakdown (Bỉ)

e Omar (Palestine)

PHIM HOẠT HÌNH HAY NHẤT

a Frozen

b The Croods

c Despicable Me 2

d The Wind Rises

e Ernest & Celestine

QUAY PHIM ĐẸP NHẤT

a Gravity

b Inside Llewyn Davis

c Nebraska

d Prisoners

e The Grandmaster

BÀI HÁT TRONG PHIM HAY NHẤT

a "Let it Go" – phim Frozen

b "The Moon Song" - phim Her

c "Happy" - phim Despicable Me 2

d "Ordinary Love" - phim Mandela: Long Walk to Freedom

THIẾT KẾ MỸ THUẬT ĐẸP NHẤT

a 12 Years a Slave

b American Hustle

c Gravity

d The Great Gatsby

e Her

THIẾT KẾ PHỤC TRANG ĐẸP NHẤT

a American Hustle

b The Great Gatsby

c 12 Years a Slave

d The Invisible Woman

e The Grandmaster

DỰNG PHIM HAY NHẤT

a 12 Years a Slave

b American Hustle

c Gravity

d Captain Phillips

e Dallas Buyers Club

NHẠC PHIM HAY NHẤT

a Saving Mr. Banks

b The Book Thief

c Gravity

d Her

e Philomena

HÓA TRANG VÀ LÀM TÓC ĐẸP NHẤT

a Dallas Buyers Club

b Jackass Presents: Bad Grandpa

c The Lone Ranger

HÒA ÂM HAY NHẤT

a Gravity

b The Hobbit: The Desolation of Smaug

c Captain Phillips

d Inside Llewyn Davis

e Lone Survivor

DỰNG ÂM THANH HAY NHẤT

a All is Lost

b Captain Phillips

c Gravity

d The Hobbit: The Desolation of Smaug

e Lone Survivor

HIỆU ỨNG HÌNH ẢNH ĐẸP NHẤT

a Gravity

b Iron Man 3

c Star Trek Into Darkness

d The Hobbit: The Desolation of Smaug

e The Lone Ranger

PHIM TÀI LIỆU NGẮN HAY NHẤT

a Cavedigger

b Facing Fear

c Karama Has No Walls

d The Lady in Number 6

e Prison Terminal: The Last Days of Private Jack Hall

PHIM NGẮN HAY NHẤT

a That Wasn't Me

b Just Before Losing Everything

c Helium

d Do I Have to Take Care of Everything?

e The Voorman Problem

PHIM HOẠT HÌNH NGẮN HAY NHẤT

a Feral

b Get a Horse!

c Mr. Hublot

d Possessions