Oscar 2014: Phim nào sẽ thắng?

Tối 2-3 (giờ địa phương), lễ trao giải Oscar lần thứ 86 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, California, Mỹ).

Cuộc chiến của 12 Years a Slave

Có chín phim cùng tranh giải ở hạng mục Phim xuất sắc nhất năm nay là: 12 Years a Slave (12 năm nô lệ), American Hustle (Săn tiền kiểu Mỹ), Gravity (Không trọng lực), Captain Phillips (Thuyền trưởng Phillips), Her (Người tình máy tính), Dallas Buyers Club (Câu lạc bộ khách hàng Dallas), The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall), Philomena và Nebraska. Trong đó hai bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất với 10 đề cử là American Hustle và Gravity; theo sau là 12 Years a Slave với chín đề cử.

Khác với những năm trước, dù nhận được nhiều đề cử nhưng ở hạng mục Phim xuất sắc nhất, cuộc đua chưa hẳn chỉ là của American Hustle, Gravity hay 12 Years a Slave. Như dự đoán của nhà phê bình phim Christopher Orr của tờ The Atlantic thì đêm trao giải sẽ là đêm vinh danh của ba bộ phim: 12 Years a Slave, Dallas Buyers Club và Gravity, trong đó 12 Years a Slave sẽ là bộ phim sáng giá nhất chiến thắng ở hạng mục Phim xuất sắc nhất, còn hai bộ phim Philomena và Nebraska không nên xuất hiện trong đề cử.

Nhà phê bình phim Chris Jancelewicz của tờ The Huffington Post cũng dành những lời có cánh cho 12 Years a Slave: “Phim là sự thật, là lịch sử, hơn nữa trong một năm quan hệ chủng tộc đầy biến động ở Mỹ - đó chính là thời điểm tốt nhất để tôn vinh một bộ phim trực tiếp giải quyết những vấn đề thực tế tệ hại của chế độ nô lệ”.

Với vai diễn trong Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey đang là gương mặt sáng giá cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: COLLIDER

12 Years a Slave dựa trên câu chuyện có thật của Solomon Northup, một nghệ sĩ vĩ cầm người Mỹ gốc Phi tự do sống ở New York những năm 1840 và bị bắt cóc bán làm nô lệ trong suốt 12 năm. Tuy nhiên, với nhiều nhà phê bình phim khác thì 12 Years a Slave hay Gravity là những bộ phim lê thê. Và dù xuất phát từ câu chuyện hay nhưng bộ phim thiếu những điểm nhấn nhá tạo thành cao trào, khó lấy nước mắt lẫn nụ cười của khán giả. Nếu đưa ra một so sánh 12 Years a Slave với hai bộ phim về chế độ nô lệ được đề cử ở mùa Oscar năm ngoái là Lincoln và Django Unchained thì 12 Years a Slave không làm lay động khán giả bằng.

Những thay đổi của Leo và McConaughey

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, dù có ý kiến chê bộ phim Gravity nhưng đa phần các nhà làm phim đều bình chọn cho tài đạo diễn của đạo diễn Alfonso Cuarón. Tài năng của Alfonso Cuarón với Gravity như trường hợp của Lý An với Life of Pi năm ngoái. Đó là khả năng làm khán giả không thể rời rạp và luôn trong trạng thái… “không trọng lực” bởi những kỹ xảo, góc quay độc đáo. Dù thế với nhiều người, nếu không phải Alfonso Cuarón đoạt giải thì đạo diễn Steve McQueen là người xứng đáng chiến thắng thứ hai.

Đây cũng là năm hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất làm đau đầu những nhà phê bình phim lẫn người hâm mộ. Bởi với vai diễn trong bộ phim Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey hội đủ nhiều yếu tố để anh chiến thắng ở hạng mục này. Giải thưởng nếu có dành cho McConaughey không đơn giản chỉ là ghi nhận cho vai diễn ở bộ phim này mà còn ghi nhận hành trình “chuyển biến của anh từ một diễn viên hài thành một ngôi sao với vai diễn khó” - tờ Time viết.

Tuy nhiên, với khán giả thì nếu Oscar còn xét thêm yếu tố ghi nhận hành trình chứ không chỉ vai diễn thì đối thủ nặng ký năm nay của Matthew McConaughey chính là Leonardo DiCaprio với vai chính trong The Wolf of Wall Street. Bởi từ lâu Leo là diễn viên đã vượt qua được cái bóng của một chàng thư sinh trong Titanic để vào những vai diễn đòi hỏi diễn xuất tâm lý phức tạp. Dẫu vậy với nhà phê bình phim Chris Jancelewicz thì “nếu Leo chiến thắng thì đây là sự chiến thắng không chính xác vì vai diễn của Chiwetel Ejiofor (trong 12 Years a Slave) và McConaughey nhiều sức nặng hơn”.

Những hạng mục giải thưởng khác cũng có nhiều tranh cãi, với một mùa giải càng đa chiều ý kiến chứng tỏ một mùa có nhiều phim đặc sắc. Và Oscar năm nay quả thực sôi động và khó đoán.

NAM THANH