Oscar 2017 và giá trị kinh điển của điện ảnh

Tối Chủ nhật 26-2 (sáng 27-2 giờ Việt Nam), giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Oscar sẽ diễn ra. Đây được xem là một mùa giải khó đoán bởi đa dạng thể loại phim, câu chuyện kể. Thế nhưng điều mà Oscar luôn làm được tại bất cứ mùa giải nào đó là sự nhắc nhớ lại những giá trị kinh điển của điện ảnh cũng như những giá trị nghệ thuật không thể lãng quên bởi bất cứ trào lưu thời thượng nào.

Oscar từng vinh danh nhiều phim kể chuyện Hollywood

Năm nay, trong chuỗi các phim được đề cử Oscar thì La La Land là bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất - 14 đề cử. 14 đề cử của La La Land trải dài ở các hạng mục: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam/Nữ chính xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, Ca khúc trong phim hay nhất (hai ca khúc), Biên tập âm thanh xuất sắc nhất, Hòa âm hay nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Thiết kế phục trang đẹp nhất, Dựng phim xuất sắc nhất. Đây là bộ phim thứ ba trong lịch sử Oscar từng nhận lượng đề cử khủng như vậy. Trước đó chỉ có hai phim: All About Eve (năm 1950) và Titanic (năm 1997) từng nhận 14 đề cử. Tuy nhiên, chưa chắc cứ nhận nhiều đề cử thì sẽ bội thu giải thưởng và với mặt bằng phim như năm nay, chưa chắc hạng mục Phim xuất sắc nhất thuộc về La La Land. Bởi gu của hội đồng chọn Oscar cũng thường hướng đến những bộ phim liên quan đến vấn đề thời cuộc như sắc tộc, đồng giới cũng như những phim tiểu sử. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại La La Land được khán giả lẫn giới chuyên môn nhắc đến nhiều bởi những giá trị mà phim này mang lại.

Nhiều người nhắc đến La La Land như một bản tình ca lãng mạn nhưng sâu xa hơn, La La Land đã nhắc nhớ những điều mà vì thời cuộc người ta quên lãng.



La La Land là sự nhắc nhớ những giá trị đang bị đời sống làm quên lãng. Ảnh: DAILYDOT

Nhìn lại Oscar gần đây, rất nhiều bộ phim chiến thắng ở hạng mục Phim xuất sắc nhất (Best Pictures) là những phim nói về ngành công nghiệp điện ảnh. Cụ thể như The Artist (năm 2012), Argo (năm 2013), Birdman (năm 2015)… The Artist chiến thắng Oscar năm 2012 bởi kể được câu chuyện đam mê với nghề của một diễn viên phim câm danh tiếng ở Hollywood. Nó như câu chuyện của chính đạo diễn người Pháp Michel Hazanavicius đã không từ bỏ ý tưởng đó trong suốt 10 năm để cuối cùng bắt tay thực hiện bộ phim câm mang tên The Artist (Nghệ sĩ). Chiến thắng của The Artist nhắc nhớ rằng dù giữa thời đại phim đi liền với công nghệ, kỹ xảo thì một bộ phim câm vẫn sẽ thắng chứ không phải là trò đùa để mọi người bật cười. Hay Argo đã khéo léo lồng bối cảnh Hollywood với những tên tuổi kỳ cựu từng đoạt giải Oscar để kể câu chuyện vô cùng chính trị là chiến dịch giải cứu con tin tại Iran. Và gần nhất là Birdman đã kể câu chuyện xung quanh cuộc đời một nghệ sĩ kịch, luôn hóa trang thành các siêu anh hùng tại sân khấu Broadway. Cho tới một ngày anh phải thành một anh hùng thật sự để bảo vệ lòng tự trọng, gia đình, sự nghiệp và chính bản thân anh.

La La Land đâu chỉ kể chuyện tình

Tất cả bộ phim trên đều nhắc nhớ đến những giá trị của Hollywood từ lịch sử điện ảnh, kịch bản không phải trò đùa, nhạc kịch vĩnh cửu… Và năm nay La La Land đã nhắc nhớ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời con người là ước mơ. Bạn phải đi đến cùng ước mơ của mình dù có thể theo cách “lấy ngắn nuôi dài” như Sebastien (Ryan Gosling) đã phải thỏa hiệp chơi thứ nhạc jazz lai căng pop để một ngày đủ sức mở một club đúng jazz đích thực mà anh mong muốn. Hay chuyện Mia (Emma Stone) cắm mặt phụ bán cà phê, làm đủ thứ nghề chỉ với khát khao duy nhất là trở thành diễn viên đích thực. Ước mơ đó không phải là câu chuyện viển vông về vùng đất kỳ ảo trên phim mà đó là ước mơ nên có thật của các nghệ sĩ, ca sĩ tại Hollywood. Dẫu thời cuộc đang bị pop, EDM thống trị thì cội rễ âm nhạc Mỹ là jazz; dẫu kỹ xảo, chiêu trò đang lấn lướt ở Hollywood thì với điện ảnh, diễn xuất thật sự xúc cảm, thoại, kịch bản thật… vẫn sẽ là vĩnh cửu.

Nếu La La Land chiến thắng thì có nghĩa rằng các nhà chuyên môn của Oscar vẫn không muốn những giá trị điện ảnh, nghệ thuật bị phôi phai. Bởi suy cho cùng, những giá trị La La Land đem lại không chỉ là nhu cầu, ước mong của riêng Oscar hay Hollywood mà còn là nhu cầu của nghệ thuật toàn thế giới trong bối cảnh bị thị hiếu phù phiếm đang lên ngôi.