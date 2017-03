Oscar 81-2009: Chiến thắng thuộc về nhà làm phim độc lập

Lễ trao giải Oscar lần thứ 81 đã diễn ra vào tối 22-2 (giờ địa phương) tại nhà hát Kodak, Los Angeles (Mỹ).

Triệu phú ổ chuột từng thu về bốn giải thưởng tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2009 lần thứ 66 vừa qua. Tại Oscar lần thứ 81, ngoài giải thưởng dành cho Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Triệu phú ổ chuột cũng chiếm luôn sáu giải thưởng quan trọng khác của Viện hàn lâm Khoa học và Kịch nghệ Mỹ: Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Hòa âm xuất sắc, Biên tập phim xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Bài hát trong phim xuất sắc (ca khúc “jai ho”) và Nhạc phim xuất sắc.

Đại diện đoàn làm phim, đạo diễn Danny Boyle phát biểu khi nhận giải thưởng Phim xuất sắc nhất, đã nói rằng: “Triệu phú ổ chuột không có những ngôi sao; chúng tôi chỉ có một kịch bản mà bất cứ thành viên nào trong đoàn làm phim đọc cũng xúc động. Và hơn cả, chúng tôi có tình đoàn kết giữa các thành viên trong đoàn và tình yêu mến với Mumbai. Tôi hiểu rằng nếu có niềm tin thì mọi chuyện đều có thể trở thành hiện thực”.

Với tuổi nghề lẫn tuổi đời còn khá non so với những diễn viên gạo cội khác, diễn viên người Anh gốc Ấn Dev Patel (sinh năm 1990) với vai diễn Jamal Malik trong Triệu phú ổ chuột không thể có mặt ở đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar năm nay. Và giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về chàng diễn viên khá kín tiếng Sean Penn trong bộ phim về đề tài đồng tính Milk. Milk cũng đem đến giải thưởng Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho Dustin Lance Black.

Sau năm lần vuột mất tượng vàng, đây là lần đầu tiên Kate Winslet (từng nổi tiếng với bộ phim Titanic) nhận được giải thưởng danh giá Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn nữ tù nhân mù chữ ở trại tập trung Auschwitz thời Đức quốc xã trong phim The Reader. Bộ phim Dị nhân Benjamin (The Curious Case of Benjamin Button) dù có mặt ở 13 hạng mục đề cử nhưng chỉ chiến thắng với ba giải thưởng có thể đoán trước: Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, Hóa trang xuất sắc và Kỹ xảo xuất sắc.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho nữ diễn viên người Tây Ban Nha - Penelope Cruz trong phim Vicky Cristina Barcelona.

Trong lễ trao giải Oscar, giải thưởng làm người xem xúc động nhất có lẽ là giải Nam diễn viên phụ xuất sắc được trao cho cố diễn viên Heath Ledger trong The Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm). Cha, em gái và chị của chàng diễn viên này đã lên nhận giải thay cho anh với lời cảm ơn nhẹ nhàng “Cảm ơn mọi người có mặt ở đây vẫn còn nhớ đến con trai tôi!”.