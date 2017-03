Oscar 83: Hơn 26.000 người dùng Twitter chọn The King’s Speech

The King’s Speech từng giành nhiều giải tiền Oscar quan trọng và hiện là ứng cử viên nặng kí nhất tại hạng mục phim hay nhất - Ảnh: Themoviejerk



Kể từ sau khi công bố đề cử Oscar vào tháng trước, dịch vụ Tweetbeat của trang xã hội Twitter đã được sử dụng nhằm mục đích thu thập những bình chọn của khán giả về bộ phim và nam nữ diễn viên sẽ giành được tượng vàng Oscar năm nay. Với hơn 26.000 phiếu bầu, phim về vị vua đã vượt qua tật nói lắp để lãnh đạo nước Anh đã trở thành bộ phim được nhiều dự đoán nhất của người dùng Twitter cho giải Oscar phim hay nhất, chiếm 31,4%.Tiếp theo đó là đối thủ nặng kí The Social Network (Mạng xã hội) - với hơn 11.800 phiếu bầu, chiếm 13,7%. Trong khi đó, Black Swan (Thiên nga đen) chiếm 10,9%, Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ) chiếm 10,6% và True Grit (Báo thù) chiếm 8,1%. Năm đề cử khác tại hạng mục phim hay nhất là The Fighter (Đấu sĩ), 127 giờ, Toy Story 3 (Câu chuyện đồ chơi 3), The Winter’s Bone (Xương trắng mùa đông) và The Kids are All Right (Bọn trẻ thật sáng suốt) đều có ít hơn 8%.Tại hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, “thiên nga đen” Natalie Portman đã giành chiến thắng áp đảo với sự bầu chọn của hơn 8.200 người dùng, chiếm 54,5%.Kế đó là Nicole Kidman với 16,7% trong khi nữ diễn viên kì cựu Annette Bening chỉ chiếm 11%.Còn tại hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hơn 8.400 người dùng Twitter đã bầu chọn cho “vua George” Colin Fith, chiếm 56,4%. Kế đó là nam diễn viên trẻ Jesse Eisenberg trong The Social Network với 14,1%. James Franco, Javier Bardem và Jeff Bridges lần lượt chiếm 12,3%, 10,6% và 6,5% tương ứng.