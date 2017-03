Oscar 83, sự thắng thế của mạng xã hội

Một số hạng mục quan trọng của Oscar lần thứ 83 - Phim xuất sắc nhất: The King’s Speech. - Đạo diễn xuất sắc: Tom Hooper (phim The King’s Speech). - Nam diễn viên chính xuất sắc: Colin Firth (phim The King’s Speech). - Nữ diễn viên chính xuất sắc: Natalie Portman (phim Black Swan). - Nam diễn viên phụ xuất sắc: Christian Bale (phim The Fighter). - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Melissa Leo (phim The Fighter). - Kịch bản gốc xuất sắc: The King’s Speech. - Kịch bản chuyển thể xuất sắc: The Social Network. - Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Toy Story 3. - Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: In A Better World (Đan Mạch). - Quay phim xuất sắc: Inception. - Nhạc phim hay nhất: The Social Network. - Bài hát trong phim hay nhất: We Belong Together (Toy Story 3)… Một cảnh trong phim Toy Story 3. Trong lịch sử Oscar chỉ có hai phim hoạt hình từng được đề cử vào danh sách Phim xuất sắc nhất, đó là Beauty and the Beast (Người đẹp và quái thú) năm 1991 và Up (Vút bay) năm 2010. Cả hai phim này đều không thắng được các phim điện ảnh. Thế nhưng năm nay, Toy Story 3 tiếp tục được xếp ngang hàng với chín đề cử cho hạng mục Phim xuất sắc nhất. Ngay sau khi giải thưởng Oscar công bố, hãng hoạt hình danh tiếng Walt Disney đã gửi thông cáo báo chí toàn cầu với tựa đề “Đây là đêm tuyệt vời cho Disney tại Oscar 83!”. Walt Disney đã nhận được bốn giải thưởng. Hai giải thưởng: Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Bài hát trong phim hay nhất thuộc về Toy Story 3 (Câu chuyện đồ chơi 3). Và bộ phim 3D Alice in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) chiến thắng hai hạng mục: Thiết kế trang phục xuất sắc và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc.