Oscar lần thứ 83 được chiếu trên đài Hà Nội

Công chúng truyền hình Việt Nam vẫn có lựa chọn khác là xem Oscar cùng thời điểm với Mỹ tại kênh Star Movies. Lễ trao giải diễn ra tại nhà hát Kodak ở Los Angeles vào lúc 16h ngày 27/2 giờ địa phương tương ứng với 4h ngày 28/2 giờ Hà Nội.Năm 2010, Star Movies mua bản quyền phát sóng trực tiếp tại các nước trên thế giới, trừ khu vực Đông Nam Á.



Đài Hà Nội mua bản quyền phát sóng trực tiếp tại Việt Nam và thu được sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhận thấy tiềm năng từ thị trường này, năm nay, Star Movies quyết định mua bản quyền trên toàn cầu trong 48 tiếng, vì vậy, Đài Hà Nội đành chấp nhận lên sóng sau 2 ngày. Khán giả có thể xem chương trình có thuyết minh tiếng Việt trên kênh 1 và 2 của Đài Hà Nội lúc 20h ngày 3/3.



Tài tử James tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc Oscar lần thứ 83. Anh đồng thời là MC chính của chương trình. Ảnh: Sfor.

Lãnh đạo đài cho biết, Truyền hình Hà Nội mua bản quyền phát sóng toàn bộ ba phần của lễ trao giải Oscar gồm: Chào đón các ngôi sao trên thảm đỏ - Lễ trao giải chính thức - Gặp gỡ, phỏng vấn các ngôi sao đoạt giải, tổng thời lượng là 270 phút.



Bên cạnh đó, Đài cũng thực hiện những phóng sự lấy ý kiến của các chuyên gia, khán giả Việt về giải thưởng này, đồng thời cung cấp thông tin về 10 bộ phim đề cử để người xem có đánh giá chính xác, toàn diện. Rút kinh nghiệm năm 2010 với những hạt sạn về khâu biên dịch, năm nay, Đài truyền hình Hà Nội mời hai MC Dương Thùy Linh và Thanh Tùng - những người từng sống một thời gian ở nước ngoài, sử dụng tiếng Anh thông thạo để chuyển ngữ cho linh hoạt, nhuần nhị.



Chia sẻ về công việc này, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết, cô hạnh phúc khi được tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng. Dù sắp đến ngày lâm bồn, Dương Thùy Linh vẫn đến Đài làm việc. Tuy nhiên do bụng bầu quá to, cô chỉ đảm nhận công việc biên dịch. Trọng trách MC được giao cho người khác.



Giải Oscar lần thứ 83 là cuộc cạnh tranh quyết liệt của 10 bộ phim: Black Swan, The Fighter, Inception, The Kids Are All Right, The King's Speech, 127 Hours, The Social Network, Toy Story 3, True Grit, Winter's Bone. Mỹ nhân Anne Hathaway sẽ sánh vai cùng tài tử James Franco dẫn chương trình trong lễ trao giải. James Franco cũng chính là ứng viên của giải Nam diễn viên chính xuất sắc năm nay với diễn xuất trong 127 Hours.





Theo Ngọc Trần (VNE)