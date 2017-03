Oscars giúp nhiều bộ phim "thăng hoa" ở rạp chiếu

Theo The Hollywood Reporter (THR), "The King's Speech" kiếm được hơn 200 triệu USD toàn thế giới, "đeo bám" sát phía sau với số tiền gần tương đương là các phim "Black Swan" và "True Grit."



Bộ phim "The Social Network" cũng đã vượt qua cột mốc doanh thu quan trọng từ hồi tháng 1/2011, còn "The Fighter" cũng mang về hơn 100 triệu USD.



Mới đây, phó chủ tịch hãng Sony Pictures Entertainment, Jeff Blake, bày tỏ với THR: "Doanh thu ấn tượng đó quả là tuyệt vời, nhờ được danh tiếng của Oscar tác động. Sự thành công này không chỉ diễn ra ở Mỹ, mà trên khắp thế giới."



Nhờ những đề cử cũng như các giải thưởng khác nhau mà những bộ phim chiếu rạp nhận được, khán giả sẽ được "định hướng" những tác phẩm chất lượng, cũng như có thêm nhiều thông tin hữu ích để hiểu các bộ phim theo nhiều khía cạnh khác nhau, sâu sắc hơn, từ đó họ sẽ thấy bộ phim trở nên ấn tượng và thú vị hơn.



Ngoài ra, việc được "xướng tên" hàng ngày khi tác phẩm nhận đề cử hay giải thưởng trên các phương tiện truyền thông càng làm cho tên phim dễ "ăn sâu" vào tâm trí khán giả.



Chắc chắn khi lễ trao giải Oscar sắp tới công bố danh sách những tác phẩm chiến thắng, thì các rạp phim sẽ còn chứng kiến giây phút "thăng hoa" kéo dài của các bộ phim đoạt giải./.





Theo Văn Hưng (Vietnam+)