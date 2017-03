Paris Hilton viết nhạc

“My BFF” sẽ được sử dụng như là ca khúc nền trong chương trình truyền hình thực tế của cô trên MTV mang tên “Paris Hilton’s My New BFF” – chương trình sẽ chính thức ra mắt tối hôm nay.

Chương trình truyền hình thực tế này sẽ đưa cô tiểu thư thừa kế tập đoàn Hilton trở lại với màn ảnh nhỏ sau thành công của “The Simple Life” – chương trình đưa cô đến với toàn thế giới cùng cô bạn Nicole Richie từ năm 2003 -2007.

Để phục vụ cho chương trình, cách đây không lâu nữ diễn viên 27 tuổi đã thông qua Internet để tìm ra những người bạn tiềm năng cho "Paris Hilton's My New BFF". Và hơn 85.000 người đăng ký tham dự. Sẽ có 20 ứng cử viên sống cùng nhau để có cơ hội trở thành người bạn đồng hành lâu dài của Paris Hilton.

Nếu như trong "The Simple Life", Paris và Nicole như kiểu fish-out-of-water (như cá trên cạn, lạc lõng bỡ ngỡ trong một môi trường mới lạ), "chúng tôi làm những điều mà mình chưa bao giờ được làm" thì với “Paris Hilton"s My New BFF” lại là một trải nghiệm khác khi Paris đã thực sự có thêm nhiều kinh nghiệm.

Theo tạp chí Us, show mới này “sẽ có kịch bản rất hoàn thiện và bạn sẽ thấy một Paris hoàn toàn khác với những gì cô thể hiện ở The Simple Life”.