Paris Jackson - Tuổi 15 cô đơn

Theo TMZ, Paris đã dùng dao chặt thịt để cứa hai vết vào cánh tay phải, đồng thời cô còn uống một lượng lớn thuốc giảm đau Motrin. Một nguồn tin trong gia đình Jackson cho rằng có thể cô tự tử vì tối hôm trước không được đến đêm nhạc của Marilyn Manson. Khi ấy, cô đã đóng sầm cửa phòng và gào khóc. Trong quá khứ, Paris cũng đã từng nhiều lần tìm cách tự tử. Ở những bức ảnh gần đây, người ta phát hiện nhiều vết rạch mờ trên tay cô.

Tuy nhiên, lại có một luồng ý kiến cho rằng cô tự tử vì vừa bị bạn trai bỏ rơi. Trên trang Twitter của Paris thời gian gần đây có vài dòng bóng gió về việc này: "Đừng hôn một ai đó nếu như bạn có ý định sẽ đi gặp người khác vào ngày kế tiếp", "Tình yêu thật ngớ ngẩn và anh cũng thế"...

Paris Jackson sinh ngày 3-4-1998 tại California, là con thứ hai của Michael Jackson. Paris cho biết cô ước mơ trở thành diễn viên với lý do: “Bạn có thể trở thành một người hoàn toàn khác trước ống kính và điều đó thật thú vị”. Cô từng ký hợp đồng đóng bộ phim sắp sản xuất mang tựa đề Lundon’s Bridge and the Three Keys.