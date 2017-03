Park Shi Hoo kiện ngược "nạn nhân bị cưỡng bức"

Vụ Park Shi Hoo bị cô gái 22 tuổi A tố cưỡng dâm diễn tiến theo chiều hướng phức tạp. Lời khai và chứng cứ thu thập được mâu thuẫn nhau, kéo dài thời gian điều tra của cảnh sát. Theo Sina, hôm 4/3, phía Park Shi Hoo đâm đơn kiện lại những kẻ đã tố cáo mình. Bị đơn bao gồm: A - cô gái tự nhận bị Shi Hoo cưỡng bức; B - bạn thân của A và C - một người thuộc Eyagi Entertainment - công ty quản lý cũ của Shi Hoo.

Trước khi xảy ra vụ bê bối với cô gái A, Shi Hoo và công ty quản lý có mâu thuẫn. Park Shi Hoo có kế hoạch rời Eyagi Entertainment thành lập công ty quản lý riêng. Trong quá trình đó, Shi Hoo và Eyagi có một vài bất đồng quanh hợp đồng đã ký. Shi Hoo nghi ngờ A đã bắt tay với C để hại anh, nhằm đòi tiền bồi thường. C là người thuộc công ty Eyagi. Tuy cho rằng, những mâu thuẫn với công ty cũ là nguyên nhân phát sinh cáo buộc "Shi Hoo cưỡng bức A", nhưng phía Shi Hoo chưa nêu rõ danh tính, vị trí vụ cụ thể của C trong Eyagi cũng như những mâu thuẫn (nếu có) giữa C với Shi Hoo.

Hôm 1/3, cảnh sát công bố những bằng chứng mới có lợi cho Shi Hoo đồng thời hé lộ khả năng có sự thông đồng giữa A và người bạn thân B. Trong tin nhắn gửi cho A, B viết: “Đây là chuyện lớn, ta phải đòi hắn (Park Shi Hoo) 1 tỷ won (hơn 19 tỷ đồng) để hòa giải. Nhân cơ hội này, hoặc là bòn tiền của hắn, hoặc là khiến hắn không thể ngóc đầu nổi”. A trả lời cô bạn: “Để làm cho đúng kiểu của người bị hại, tôi phải phát huy kỹ năng diễn xuất”.

Cô gái bị nghi là "nạn nhân" của Park Shi Hoo.

Trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra sự việc, các diễn đàn lan truyền một bức ảnh được cho là cô gái A. Theo đó, cô gái này có tên Lyj, 22 tuổi, hiện là thực tập viên của công ty giải trí Core Contents Media.

Đến nay, Park Shi Hoo vẫn kiên quyết khẳng định vô tội. Sự việc chưa được làm sáng tỏ nhưng dư luận Hàn Quốc không ngừng tranh cãi về sự việc. Nhiều người chê anh buông thả, mới quen cô gái vài tiếng đồng hồ đã “lên giường”. Nhưng cũng có người bênh vực: "Biết đâu tài tử bị cô gái dụ dỗ". Một fan thậm chí cho rằng: “Kiếp này mà được Park Shi Hoo cưỡng bức một lần, âu cũng không sống vô ích”.Ý kiến này được một chuyên gia xã hội học phân tích: “Giá trị sống của con người đi xuống một cách nghiêm trọng, đạo đức con người ngày càng sa lầy”.

Diễn viên Hàn Quốc Park Shi Hoo. Ảnh: Sina.

Đài SBS mới đây công bố về “thiệt hại” của họ sau vụ việc của Park Shi Hoo. Theo đó, phim Cheongdamdong Alice do Shi Hoo đóng vai chính gặp rắc rối trong việc bán bản quyền phát sóng. Theo kế hoạch, Đài sẽ thương lượng bán bản quyền cho nước ngoài vào cuối tháng 2. Đến nay mọi công việc bị gián đoạn. Nhật Bản - thị trường lớn nhất của phim truyền hình Hàn Quốc - cũng ngừng đàm phán. Một đại diện của đài nói hôm 27/2: “Kết cục của vụ án ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu phim. Hiện nay Shi Hoo chỉ là người bị tình nghi. Nếu Shi Hoo phạm tội, đài truyền hình nước ngoài có thể sẽ không phát phim nữa”. Vị này tiết lộ thêm, nếu Park Shi Hoo thua kiện, SBS sẽ tổn thất ít nhất 4 tỷ won (hơn 76 tỷ đồng).

Theo Hải Lan (VNE)