Paul McCartney gây cú sốc âm nhạc mới

Cách đây 20 năm, khi tròn 50 tuổi, người quản lý của Paul McCartney nhắc về việc ông nên nghỉ hưu để nhường chỗ cho lớp trẻ. Thế nhưng bộ óc cứng đầu từng cho ra đời hàng loạt ca khúc nổi tiếng ngay lập tức phản ứng: “Chết tiệt, nếu bọn trẻ giỏi hơn tôi, chúng sẽ đánh bại được tôi!” - Paul nói.

Tài năng và nguồn năng lượng phi thường

“Tôi thực sự không muốn trở thành một nghệ sĩ solo, vì thế hiển nhiên là tôi muốn có một ban nhạc” - Paul McCartney từng chia sẻ như vậy về ý định của ông khi hoạt động âm nhạc. Thế nhưng nhân duyên hoạt động trong nhóm nhạc của Paul chỉ tồn tại với Beatles (1960-1970) và Wings (1970-1981), sau đó Paul tự bước trên con đường âm nhạc riêng. Mặc dù album solo đầu tiên ra mắt sau khi Beatles tan rã (năm 1970) nhưng phải tới 10 năm sau, Paul mới chính thức bắt đầu hát solo kéo dài tới hơn 30 năm, mang đến vinh quang không kém gì những ngày ông còn trong Beatles.

Paul McCartney được vinh danh vào Sảnh danh vọng nhạc rock and roll năm 1999. Ca khúc Yesterday của ông nắm kỷ lục được nhiều người cover nhất.

Chứng minh cho sự quyết tâm của mình và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc lâu dài, Paul đã có một hướng đi đúng đắn. Bằng tài năng sáng tác và sản xuất cũng như chơi được nhiều nhạc cụ, Paul hợp tác với các nghệ sĩ khác, trong đó đáng nói đến là những nhân vật kỳ cựu như Stevie Wonder (trong Ebony and Ivory), Michael Jackson (trong Thriller), Elvis Costello (trong Flowers in the Dirt), Ringo Star (với tư cách sản xuất, sáng tác, chơi nhạc),… Bên cạnh đó, Paul cũng không hề đứng ngoài xu hướng thay đổi của âm nhạc thế giới, từ những tour diễn solo bắt đầu từ năm 1989, Paul còn mời các nghệ sĩ đàn em tham gia như nhóm Foo Fighters hay đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến như Jay Z, Linkin Park và mới đây nhất là nhà sản xuất âm nhạc kiêm DJ The Bloody Beetroots.

Nguồn năng lực dồi dào dành cho âm nhạc của Paul McCartney được chứng minh bằng 12 tour diễn solo khắp thế giới trong thập niên 2000 cùng với loạt concert, trong đó cao điểm là Up and Coming Tour năm 2010 bao gồm 42 show diễn.

Paul cũng là nghệ sĩ nhiệt tình tham gia hoạt động xã hội, giải trí. Năm ngoái, ông được ban tổ chức Olympics London 2012 trao đặc quyền kết thúc lễ khai mạc bằng ca khúc nổi tiếng Hey Jude.

Out Of Sight - Lời khẳng định âm nhạc bất tử

Một trong những màn hợp tác ấn tượng nhất của làng nhạc 2013 chính là đĩa đơn Out Of Sight của Paul McCartney với nhà sản xuất âm nhạc kiêm DJ cá tính người Ý The Bloody Beetroots. Trước đó, electronic dance là một trong những phong cách âm nhạc giúp Paul nổi tiếng, từng được ông đưa vào album solo McCartney II năm 1980 và qua album electronic đầu tiên Strawberries Oceans Ships Forest (1993). Mang chất liệu electronic dance, Out Of Sight đánh dấu sự trở lại của Paul với dòng nhạc này kể từ album gần nhất Electric Arguments năm 2008.

Khi quyết định sẽ quay lại với electronic dance, Paul chọn cho mình những người cộng sự mà ông đáng tin cậy, bao gồm The Bloody Beetroots - nghệ danh của nhà sản xuất, DJ luôn biểu diễn với một chiếc mặt nạ Bob Cornelius Rifo và sự giúp đỡ của nhà sản xuất kỳ cựu Youth (Martin Glover ) - tay bass của nhóm nhạc punk Killing Joke. Youth cũng là người mà Paul hợp tác thực hiện Strawberries Oceans Ships Forest với nghệ danh The Fireman để dành riêng cho nhạc điện tử. Chất dance-punk của The Bloody Beetroots và hậu punk (post-punk) từ Youth kết hợp với phong cách electronic của Paul đã làm nên Out Of Sight hấp dẫn, đầy mạnh mẽ.

Ngay khi ra mắt hôm 18-6 mới đây, Out Of Sight lập tức khiến khán thính giả thế giới chết mê chết mệt. Họ nhận ra phong cách của Paul nhưng không hề bị cũ kỹ mà đã được làm mới. Giai điệu của ca khúc thể hiện được sự dồn nén mạnh mẽ của ca từ. Bài hát chạm tới trái tim người nghe bằng sự chân thành, ai oán.

Out Of Sight với tư cách là đĩa đơn nằm trong album thứ hai HIDE của The Bloody Beetroots nhưng ý nghĩa hơn, ca khúc này cũng là cơ hội để Paul và Youth quay lại hồi sinh dự án âm nhạc The Fireman dành riêng cho electronic. “Chúng tôi bắt đầu với dự án electronic cách đây 20 năm và sẽ tiếp tục với những dự án khác của Fireman” - Youth khẳng định với báo giới.

Quay lại với phong cách cách đây 20 năm, Paul McCartney đã chứng minh tinh thần âm nhạc trẻ mãi của ông.

Kẻ từng bị từ chối lại trở thành linh hồn của Beatles Vào một ngày đầu tháng 7-1957, cậu bé 15 tuổi mang gương mặt dễ thương Paul McCartney lần đầu biết đến ban nhạc The Quarrymen do John Lennon sáng lập tại nhà thờ St. Peter ở Woolton, Anh. Vào thời điểm bắt đầu làm bạn với John Lennon trong ban nhạc, Paul bị người dì của John phản đối vì xuất thân từ “giai cấp công nhân” nhưng từ những đồng cảm trong tài năng âm nhạc, họ nhanh chóng trở thành linh hồn của Beatles. Mang trong mình sự sáng tạo âm nhạc vô tận, Paul sớm bộc lộ khả năng sáng tác lẫn chơi nhạc. Các sáng tác riêng thành công của Paul dành cho Beatles phải kể đến là Yesterday, A World Without Love, All My Loving, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Blackbird,… liên tiếp đứng đầu trong các bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới.

THÚY HOA