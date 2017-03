Paul McCartney ra album ở tuổi 71

Bất cứ một thành viên nhóm nhạc nào khi tách ra solo cũng đều mơ ước có một sự nghiệp lẫy lừng như Paul McCartney - một mảnh ghép của The Beatles. Kể từ khi tách nhóm, ngài Paul (Sir Paul) đã bán được hơn 100 triệu album và 100 triệu đĩa đơn trên thế giới, giúp ông trở thành nghệ sĩ thu âm thành công nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, không ngủ yên trên chiến thắng, ở tuổi 71 Paul vẫn đi biểu diễn và tháng 10 tới đây sẽ phát hành album New - đĩa thu âm solo thứ 16 của ông.

Nhạc phẩm mới toanh

Hơn một năm chuẩn bị cho New, Paul chọn cộng tác với bốn nhà sản xuất âm nhạc trẻ và uy tín: Mark Ronson (làm nhạc cho Amy Winehouse và Lily Allen), Ethan Johns, Paul Epworth (sản xuất cho Adele) và Giles Martin - con trai của George Martin từng làm nhạc cho nhóm Beatles. Bộ tứ phù thủy âm nhạc này đã mang đến những nguyên liệu khác biệt cho album của Paul. “Ban đầu ý tưởng của tôi là sẽ làm việc với một vài nhà sản xuất mà tôi thích để xem ai hợp nhất nhưng hóa ra lại là tất cả họ. Chúng tôi cùng sáng tạo nên những thứ thực sự khác biệt, vì thế tôi không thể chọn được ai cả và quyết định làm việc với cả bốn người” - Paul cho biết.

Paul McCartney sắp trở lại với 12 ca khúc đột phá về tính sáng tạo và sự trẻ trung trong album New.

Thật vậy, mỗi ca khúc trong số 14 bài hát của album New là những trải nghiệm thú vị cho Paul và ê kip. Ethan Johns - người từng sản xuất nhạc cho Kings Of Leon nói về bản ballad Hosannah mà anh thực hiện: “Ngày đầu tiên làm việc với nhau thật đáng nhớ, chúng tôi đã quần quật suốt bốn tiếng đồng hồ để có được ca khúc tuyệt vời này”.

Paul cũng cho biết, ông đã lấy cảm hứng từ các album trước của Beatles như Strawberry Fields followed by Penny Lane and Piggies, Why Don’t We Do It In The Road, She’s So Heavy khi nhận ra không album nào trong số đó có điểm chung. Bởi vậy, người nghệ sĩ già khẳng định về New: “Mới mẻ và mới mẻ. Sẽ không có gì thuộc về những thứ cũ kỹ”.

Sự ngóng chờ “không thể cưỡng lại được”

Cách đây sáu năm, album solo gần đây nhất của Paul McCartney là Memory Almost Full ra mắt đã mang về thành công thương mại (bán được 2 triệu bản) lẫn lời khen của giới phê bình (lọt vào bốn đề cử Grammy). Trong khoảng thời gian từ đó cho tới nay, danh ca huyền thoại đã có hơn 100 show diễn vòng quanh thế giới không biết mệt mỏi và hầu hết đều cháy vé. Bởi vậy khi công bố album New, giới chuyên môn và khán giả dành sự quan tâm đặc biệt tới nhạc phẩm mới này. Và bước đầu, họ đã không thất vọng.

Cuối tháng Tám vừa qua, đĩa đơn chủ đạo cùng tên với album New được sản xuất bởi Mark Ronson ra mắt đã được chào đón tích cực từ phía các nhà phê bình, họ miêu tả ca khúc có “giai điệu lạc quan, vui tươi và không thể cưỡng lại được”. Cây bút Will Hermes của tạp chí Rolling Stone đã chấm điểm 4/5 cho New và so sánh với sáng tác Got to Get You into My Life thời Paul còn trong nhóm Beatles. Trong bộ phim hoạt hình mới ra rạp dành cho thiếu nhi Cloudy with a Chance of Meatballs 2, những giai điệu vui tươi dồn dập của New còn nằm trong soundtrack của phim.

Sức hút nóng hổi trên sân khấu Tại các sân khấu ca nhạc hôm 23-9, Paul đã lôi kéo hàng nghìn khán giả tới chờ đợi để được xem ông biểu diễn tại sự kiện Jimmy Kimmel Live! Concert ở Hollywood Boulevard - nơi ông trình diễn một số ca khúc mới và các bản hit cũ. Tiếp đó là tại lễ hội âm nhạc iHeartRadio ở Las Vegas, Paul giới thiệu thêm hai bài hát mới Save Us và Everybody Out There. Sự có mặt của hàng nghìn người trong phần trình diễn của Paul đã chứng minh được sức hút của ông và sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho danh ca 71 tuổi. Nhà tổ chức iHeartRadio nói: “Sau chỉ hai năm, iHeartRadio đã mang tới người nghệ sĩ vĩ đại nhất làng nhạc thế giới”, còn khán giả thì có được đêm nhạc sôi động với mẩu Beatles.

THÚY HOA