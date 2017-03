People: Sandra Bullock là người phụ nữ của năm

Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Sau những thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất, với giải Oscar danh tiếng hồi tháng 3/2010, Bullock lại không may trong hạnh phúc gia đình, khi cô bị anh chồng Jesse James lừa dối, dẫn tới vụ ly hôn hồi tháng Sáu.Trước đó, vào tháng Tư, vợ chồng nhà Bullock đã nhận nuôi một bé trai. Sau khi "đường ai nấy đi," nữ diễn viên 46 tuổi giành quyền chăm sóc đứa trẻ.Vào tháng 8, trang web Forbes.com đã thông báo rằng Sandra Bullock là nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood, với số tiền lên tới 56 triệu USD. Cô có được thành công này nhờ vào các vai diễn trong hai bộ phim đình đám và ăn khách là "The Blind Side" và "The Proposal."Ngoài ra, trong danh sách đặc biệt của mình, People còn nêu ra những tấm gương nổi bật ở nhiều hạng mục khác nhau.Cặp đôi Brad Pitt-Angelina Jolie được tặng danh hiệu "Cha mẹ mẫu mực," trong khi nữ diễn viên Natalie Portman được vinh danh là "Biểu tượng màn ảnh" với vai diễn đầy thử thách trong phim "Black Swan."Nữ ca sỹ hát rap Nicki Minaj nhận danh hiệu "Nhân tố mới xuất sắc trong dòng nhạc Rap."Còn nam diễn viên James Franco, người sẽ dẫn chương trình Oscar sắp tới, được vinh danh "Ngôi sao đa tài" khi anh vừa tham gia hàng loạt bộ phim, vừa ra mắt một cuốn sách cùng với buổi triển lãm nghệ thuật của riêng mình./.