Peter Yarrow: Một người Mỹ mang tâm hồn Việt

Peter Yarrow là một trong những nghệ sĩ hàng đầu thuộc dòng nhạc folk music của Mỹ. Ông sinh ngày 31-5-1938 tại New York (Mỹ). Ông là thành viên chính của nhóm nhạc folk music nổi tiếng Peter, Paul and Mary với những ca khúc bất hủ như: Lemon tree, Puff the magic dragon, Where have the flowers gone, Early morning rain, Leavin on jet plane, Day is done... Peter, Paul and Mary gắn tên tuổi mình với phong trào phản chiến ở thập niên 1960-1970. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Peter cũng là một nhà hoạt động xã hội tích cực. Ông tham gia phong trào Quyền công dân và xuống đường phố Washington tuần hành cùng Martin Luther King (1963). Ông cũng sáng tác những ca khúc chống chiến tranh Việt Nam và tổ chức các sự kiện vì hòa bình, trong đó có nhạc hội ở Quảng trường Madison (Mỹ) và sân vận động Shea (Mỹ). Ông từng được trao tặng giải thưởng Allard K. Lowenstein (1982) vì những cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh cho tự do, hòa bình và quyền con người.