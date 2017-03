Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Peter cũng là một nhà hoạt động xã hội tích cực. Ông tham gia phong trào Quyền công dân và xuống đường phố Washington tuần hành cùng Martin Luther King (1963). Ông cũng sáng tác những ca khúc chống chiến tranh Việt Nam và tổ chức các sự kiện vì hòa bình, trong đó có nhạc hội ở quảng trường Madison (Mỹ) và sân vận động Shea (Mỹ). Và ông đã từng được trao tặng giải thưởng Allard K. Lowenstein (1982) vì những cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh tự do, hòa bình và quyền con người.

Đây không phải là lần đầu tiên Peter đến Việt Nam (lần đầu vào cuối tháng 3-2005). Hình như lần nào Peter đến Việt Nam cũng chỉ với mục đích duy nhất là: hát gây quỹ ủng hộ những người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam.

Ông trở lại Việt Nam với chương trình “Peter Yarrow và trái tim Việt Nam”. Peter sẽ cùng những người bạn của mình, đặc biệt là huyền thoại Mick Moloney, tiếp tục cất cao những ca khúc đã trở nên quen thuộc như Light one candle, If I had a hammer, Don’t laugh at me, Lemon tree… Trong chương trình còn có nhiều nghệ sĩ Việt Nam hát cùng ông như Tuấn Ngọc, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn...

Peter Yarrow sẽ diễn ba đêm tại TP.HCM (25-6), Hội An (27-6) và Hà Nội (29-6). Chương trình tại TP.HCM diễn ra tại Nhà hát truyền hình HTV, được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV9 và VTV4, sau đó phát lại trên VTV1.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết chương trình sẽ là một câu chuyện bằng âm nhạc được kể bằng chính những ca sĩ và những người trong cuộc. Khán giả sẽ cùng chia sẻ với Peter và các nghệ sĩ những câu chuyện, cảm xúc của mình với những trẻ em có số phận không may mắn.

Bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM có thể ủng hộ chương trình và nhận vé mời tại cô Lê Phương, điện thoại: 08.948 4112 (số nội bộ 118-119) vào giờ hành chính hoặc anh Lê Hoàng Dũng, điện thoại: 0984 111 481.