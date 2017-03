Pha Lê: "Tôi không quan tâm Công Vinh nghĩ gì về mình"

Khác với trước đây, khi nghe thông tin này Pha Lê không hề tức giận hay đối chất lại mà 'buông" một câu rất hờ hững: "Đối với tôi, mọi thứ bây giờ nhẹ nhàng lắm. Tôi mất thời gian vận nó vào người làm gì..."



Pha Lê





- Vừa mới bước chân đi hát chưa được bao lâu, mới đây chị còn đóng phim và bắt đầu sáng tác nhạc nữa. Vậy chị muốn xấy dựng hình tượng mình như thế nào?



- Tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ đến với mình như một cái duyên, có cái duyên gì mới bén thì tôi muốn chia vui cùng mọi người thôi. Tôi không quan trọng thời gian làm nghề bao lâu mà trong thời gian ấy làm được bao nhiêu việc mà thôi. Nếu có thể sáng tác được thì tôi cũng sẽ thử xem, cảm giác hát chính ca khúc của mình cũng thú vị lắm chứ. Mà hình như tôi mới phát hiện ra điều này...



- Tại sao chị là có cảm hứng sáng tác nhạc vậy? Bây giờ hầu như ai cũng có thể làm được công việc đó sao? Nhiều người cho rằng chị không muốn "thua chị kém em" với ca sỹ Thủy Tiên - bạn gái hiện tại của Công Vinh. Chị nghĩ sao về điều này?



- Cảm xúc là lý do tôi viết lên ca từ và giai điệu, tôi nghĩ khó tìm được lí do tại sao con người ta lại có cảm xúc, giống như tình yêu vậy. Tôi đố ai trả lời được cụ thể từng lí do vì sao người này lại yêu người kia. Còn việc mọi người nghĩ thế nào về việc tôi sáng tác thì tôi không quan tâm lắm, quan trọng họ nghe bài hát của tôi có ra gì hay không thôi. Nếu trong cảm xúc mà có sự ganh đua thì khó mà hình thành lên một tác phẩm tử tế lắm, tôi cho là vậy.





- Liên tục tung lên những bộ ảnh sexy, xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, chị có nghĩ sự gợi cảm biết tiết chế vừa phải sẽ có tác dụng, còn nhiều quá sẽ gây phản cảm, phản tác dụng?



- Tôi tiếp thu những gì mọi người nhận xét về mình. Quả đúng là cái gì quá cũng sẽ phản tác dụng cho nên cũng như mọi người thấy, trong thời gian vừa qua, tôi rất cẩn thận về những hình ảnh public của mình. Tôi cũng đã có những bộ ảnh mới với hình ảnh lady hơn, quyến rũ mà không quá gây sốc. Tôi vẫn giữ sự sexy cho mình song một phần nào đó sẽ trưởng thành và gợi cảm hơn. Cũng sẽ dễ chịu hơn khi số đông khán giả tiếp nhận những hình ảnh này. Trải qua một thời gian, tôi không còn thích những sự nông nổi của tuổi trẻ nữa, tôi học được nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, trong nghề nghiệp. Tôi cũng sống chậm hơn, điềm đạm hơn và tiết chế hơn sự xuất hiện của mình trước công chúng khi không có gì mới mẻ. Thật sự tới thời điểm này, tôi biết rõ những gì tôi được và mất, tôi sẽ thay đổi để hợp hơn với đa số và cả với cá tính của tôi.



- Chị là một sinh viên ưu tú của trường ĐHSP, lại sinh ra trong một gia đinh gia giáo có nền tảng giáo dục tốt, vậy bố mẹ chị có ý kiến gì khi xem những bộ ảnh gợi cảm của con gái?



- Cha mẹ thường cho tôi những lời khuyên tốt cho tương lai của tôi. Chẳng cha mẹ nào muốn con mình không tốt cả. Tuy nhiên luôn có sự tôn trọng trong đó. Hơn nữa những gì tôi "tự ý" làm chưa có gì để đến nỗi để cho cha mẹ tôi phải can thiệp cả. Tôi đã hoàn thành trên mức yêu cầu sự mong đợi của cha mẹ, có được tấm bằng đại học tử tế. Sau này con đường tiếp theo sẽ là của tôi, tôi chọn và tôi đi, chẳng cha mẹ nào có thể theo được con của mình mãi, có lúc nó cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình thôi.









- Có một bài báo gần đây cho rằng Pha Lê phải "cảm ơn" mối tình Thủy Tiên và Công Vinh, chị đã đọc chưa và chị nghĩ sao trước ý kiến này?



- Có thể mọi người cho rằng tôi giả vờ hay ra vẻ này kia nhưng thật sự nếu gặp tôi thời gian gần đây, hay hỏi tôi những câu chuyện đại loại như thế này, tôi thấy buồn cười lắm. Vì thực chất tôi không nghĩ gì, không cảm thấy gì, nó không ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống hiện tại của tôi. Và 1 điều nữa, tôi đã quá quen với các bài báo giải trí, đọc để rồi quên. Ngay cả hôm nay, tôi trả lời chị thì người ta đọc rồi cũng sẽ quên ngay thôi. Cái đọng lại là những cái mình làm thực tế chứ không phải oang oang trên báo với những tuyên bố gây sốc, người ta sẽ chỉ cười mà thôi.





- Tôi biết chị không thích trả lời những câu hỏi liên quan đến Công Vinh, nhưng không thể không hỏi khi tôi mới đọc một bài báo phỏng vấn về Công Vinh mới đây. Anh ấy ám chỉ một cách thẳng thắng rằng một thời gian dài, chị đã lợi dụng tên tuổi của anh ấy, chị nghĩ sao?



- Tôi chưa được may mắn đọc bài báo đó cho nên tôi không biết gì để trả lời cả. Và giả như nếu có thì sự ám chỉ cũng chỉ là ám chỉ thôi, tôi mất thời gian vận nó vào người mình làm gì. Người ta nói sao thì đó là quyền của người ta, tôi sống cho tôi chứ có sống cho người ta đâu nhỉ! Ở đời quan trọng là chẳng có gì quan trọng cả, mọi thứ với tôi giờ nhẹ nhàng lắm.



- Liên tục bị đả kích trên báo chí, từ chuyện Lee Nguyễnn đến chuyện Công Vinh, tiếp đó là chuyện tình của Công Vinh - Thủy Tiên cứ rầm rộ được bàn tán xôn xao trên báo chí. Điều này có ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của chị không? Chẳng hạn như chị lên mạng và đập vào mắt mình là chuyện của họ?



- Tôi không có tâm trí và thời gian nhiều đến mức quan tâm tới chuyện của người khác như thế đâu, việc mình làm thì mình biết thôi. Nếu có thời gian tôi sẽ quan tâm tới ba mẹ, gia đình, bạn bè của tôi hơn.



- Sau khi phát hành album đầu tay, đến giờ chị có kế hoạch gì mới không?



- Tôi có nhiều kế hoạch trong con đường âm nhạc của mình nhưng tôi muốn thực hiện từng bước một, cũng không phô trương ra quá khi chưa làm được gì cụ thể. Có những thông tin gì mới tôi sẽ chia sẻ cùng khán giả và mong mọi người luôn đồng hành cùng tôi trên con đường âm nhạc.











- Thời gian vừa qua chị tham gia khá nhiều vai diễn, lần đầu làm quen với điện ảnh chị thấy môi trường này thế nào? Chị gặp khó khăn gì không?



- Tôi yêu điện ảnh, yêu những vai diễn, yêu cảm giác được hoá thân thành người khác. Khó khăn thì tôi nghĩ rằng công việc nào cũng có những nguyên tắc nhất định, nếu mình tuân thủ và làm đúng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi luôn tiếp thu ý kiến của các anh chị cô chú đi trước nên không khó để tôi hoàn thành tốt vai diễn của mình, tôi hài lòng với nó.



- Sở hữu thân hình gợi cảm, vòng 1 chuẩn đến từng centimet, theo chị đó có phải lý do đạo diễn mời chị đóng phim không?



- (Cười lớn) Nếu trong phim tôi được mặc hở hang thì đó mới là điều đạo diễn chú ý chứ. Còn thực chất nhân vật của tôi thế nào các bạn hãy chờ bộ phim Cảnh sát hình sự - Đầm lầy bạc lên sóng vào cuối tháng này nhé!



- Hiện tại chị có đang tham gia vai diễn nào không? Và sau này chị mong một vai diễn như thế nào?



- Hiện tại tôi đang chờ đợi, chính xác là đang chờ đợi ý kiến của dư luận về vai diễn đầu tiên của mình. Tôi không vội vã nhận kịch bản tiếp nếu quả thật mình làm không tốt. Chậm một chút nhưng chắc, khi nào kết thúc phát sóng bộ phim đầu tiên này, tôi sẽ tính tiếp con đường mình phải đi! Chỉ yêu điện ảnh mà ko có tài năng thì sớm muộn cũng bị đào thải, tôi sợ mình xuất hiện mà không tốt làm cho khán giả càng ghét hơn thôi.