Phạm Anh Khoa: Chơi lâu mới biết ai mê rock thật

Số 7 của Khoa

Hơn ba năm kể từ liveshow We will PAK you (2009), ca sĩ Phạm Anh Khoa mới tổ chức lại đêm nhạc của riêng với tên gọi Số 7. Số 7 đánh dấu năm thứ 7 kể từ khi Khoa bước chân vào ca hát chuyên nghiệp. Số 7 cũng là số báo danh của Khoa ở cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Và trong chương trình lần này, Khoa sẽ giới thiệu với khán giả bảy gương mặt mới trong giới chơi nhạc underground sẽ hợp tác với Khoa trên con đường âm nhạc sắp tới. Chương trình Số 7 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24-3 tại Hard Rock (quận 1, TP.HCM).