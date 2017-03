Phạm Anh Khoa dự đại hội âm nhạc quốc tế tại Thái Lan

Ðại hội âm nhạc quốc tế Pattaya lần này khá ấn tượng với sự xuất hiện của nhiều gương mặt nghệ sĩ đến từ Nhật (Johnny’s Junior), Hàn Quốc (Rain, Son Dam Bi), Philippines (Nina Girado), Singapore (Derrick Ho), Malaysia (Will Ng), Indonesia (Superkidz), Lào (Tik Princess), Việt Nam (Phạm Anh Khoa) cùng sự góp mặt của nhiều ban nhạc và ca sĩ nổi tiếng từ xứ sở chùa vàng. Ðến với Liên hoan âm nhạc quốc tế tại Pattaya lần này, "quý ông hát rock" Phạm Anh Khoa và ban nhạc của mình sẽ biểu diễn những ca khúc mới nhất do chính anh sáng tác, trong đó có ca khúc Nào cùng bước . Ðây là ca khúc chủ đề cho album sắp tới của Phạm Anh Khoa cùng với tour biểu diễn xuyên Việt ở các trường đại học của các thành phố lớn, dự tính sẽ được tổ chức cuối năm. Liên hoan âm nhạc quốc tế Pattaya được Tổng cục Du lịch Thái Lan phối hợp với Công ty GMM Grammy Public và GMM Media Public tổ chức thường niên. Các "bữa tiệc âm nhạc" bắt đầu từ 18 giờ mỗi ngày tại bốn sân khấu lớn Galaxy, Universal, Moon và Reggae Star (khán giả vào cửa tự do). Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Thái Lan và một số kênh quốc tế, trong đó có kênh âm nhạc Channel V. Theo Q.N (Tuổi Trẻ)