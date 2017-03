Phạm Băng Băng - nữ đại gia làng giải trí Trung Quốc

Theo Xinhuanet, ngôi vị ngôi sao quốc tế của Phạm Băng Băng (Fan Bing Bing) càng được củng cố sau khi cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Tokyo (Nhật Bản) với phim Núi Quan Âm (Buddha Mountain).

Ngay trong lễ ăn mừng chiến thắng của đoàn làm phim hôm 4/11 ở Bắc Kinh, Phạm Băng Băng chứng tỏ mức độ giàu có của cô khi hào phóng mua xe hơi Smart Fortwo mui trần tặng nữ đạo diễn Lý Ngọc (Li Yu). Cô còn nhiều lần công khai hôn "kiểu Pháp" Lý Ngọc ngay trước ống kính truyền thông. Khi được hỏi "Cô thích phụ nữ sao?", Phạm Băng Băng trả lời: "Bây giờ thì không, sau này thì chưa biết". Và nữ diễn viên còn thêm vào: "Sau này tôi không cần lấy đại gia nữa, bản thân tôi đã là đại gia rồi”.



Nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Ảnh: baidu.

Thu nhập cao của Phạm Băng Băng có thể nhìn thấy qua khối lượng công việc mà cô có được trong 2 năm gần đây.

Năm 2009, nữ diễn viên liên tiếp nhận vai trong các dự án phim hấp dẫn: Đại náo Shinjuku (Shinjuku Incident), Mạch điền (Wheat), Thập nguyệt vi thành (October Rising), Đông Phong Vũ (East Wind Rain), Núi Quan Âm, Nhật chiếu Trùng Khánh (Chongqing Blues). Trong năm này, khảo sát của báo chí Trung Quốc đã ghi nhận Phạm Băng Băng là nữ diễn viên gốc Hoa có thu nhập cao nhất.

Đến năm 2010, số lượng đầu phim và quảng cáo của cô tăng thêm. Trong số đó có phim Tân Thiếu Lâm tự (The New Shaolin Temple - đóng chung với Thành Long, Lưu Đức Hoa, Tạ Đình Phong); Triệu Thị cô nhi (Zhao’s Orphan - đóng chung với Huỳnh Hiểu Minh) gây chú ý. Nhưng đáng nói nhất là Phạm Băng Băng còn được chọn đóng The Warrior Way, một phim của Hollywood sản xuất, bên cạnh ngôi sao xứ Hàn Jang Dong Gun.

Phạm Băng Băng vào vai cô y tá bị bắt cóc trong Nhật chiếu Trùng Khánh. Ảnh: m1905.

Bận rộn với điện ảnh, Phạm Băng Băng vẫn quả quyết sẽ không bỏ bê phim truyền hình. Cô vẫn giữ nguyên kế hoạch, mỗi năm đóng một serie truyền hình. Tuy số lượng có ít hơn điện ảnh nhưng khán giả màn ảnh nhỏ vẫn không thể quên gương mặt nàng Kim Tỏa vì cô vẫn đều đều xuất hiện trong khoảng 50 đoạn phim quảng cáo của các thương hiệu nội địa lẫn quốc tế.

Một nguồn tin của Xinhuanet tiết lộ: “Trong kinh doanh, vấn đề cát-xê quảng cáo là tuyệt mật, không thể nói chính xác. Chỉ biết Phạm Băng Băng nhận được mức thù lao dành cho ngôi sao hạng A”. Giá trị thương mại của Phạm Băng Băng hiện xếp trên các ngôi sao như Củng Lợi, Triệu Vy, Chương Tử Di, Lý Băng Băng, Châu Tấn.

Cũng theo phân tích của báo chí Trung Quốc, Phạm Băng Băng trở thành con cưng của ngành quảng cáo trong năm nay là nhờ phim Nhật chiếu Trùng Khánh mà cô đóng một vai phụ gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes 2010.



Phạm Băng Băng làm người mẫu đại diện cho trò chơi trực tuyến. Ảnh: baidu.

Nhật chiếu Trùng Khánh ban đầu chỉ định trình chiếu trong chuyên đề Một góc nhìn khác của LHP, nhưng về sau được cân nhắc đưa vào danh sách tranh giải Cành cọ vàng. Đây là việc chưa từng xảy ra tại các kỳ LHP Cannes. Tuy không đoạt giải nhưng phim vẫn được giới phê bình điện ảnh đánh giá cao và tạo cơ hội cho Phạm Băng Băng sải bước lần đầu trên thảm đỏ Cannes.

Trong lần xuất hiện này, Phạm Băng Băng lập tức gây chú ý khi diện bộ váy rồng phượng mô phỏng long bào vua chúa. Mặc dù bị một số ngôi sao gốc Hoa chỉ trích là “khoa trương”, hình ảnh của Phạm Băng Băng vẫn được dư luận quốc tế rất quan tâm. Sau LHP Cannes, cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thời trang quốc tế.

Mới đây nhất, Phạm Băng Băng đến dự Tuần lễ thời trang Paris ở Pháp và gặp gỡ nhiều nhân vật "máu mặt" trong ngành thời trang cũng như các ngôi sao quốc tế.

Theo Hòa Ca (VNE)