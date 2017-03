Phạm Hương bị 'tố' phẫu thuật thẩm mỹ

Hình ảnh được chia sẻ trên chuyên trang Missosology

Nguyên văn câu bình luận trên bằng tiếng Anh, như sau: “The beautiful transformation of Miss Universe Vietnam 2015, Phạm Thị Hương”. Một số hình ảnh của Phạm Hương khi tham gia cuộc thi Vietnam Next Top Model vào hai năm trước, khá khác lạ so với hình ảnh bây giờ cũng được diễn đàn này đưa ra với một số bình luận nhắc đến nghi án phẫu thuật thẩm mỹ của Phạm Hương ở Việt Nam.

Phạm Hương thời học sinh

Sự việc này đã khiến nhiều fan Việt Nam bức xúc, vào trang tin trên để lại những ý kiến bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để bảo vệ Phạm Hương. Phần đông các ý kiến này cho rằng do Phạm Hương đang là một trong những thí sinh sáng giá tại cuộc thi nên bị "chơi xấu". Việc đăng tải những hình ảnh, thông tin này sẽ ảnh hưởng không tốt đến kết quả của Phạm Hương tại cuộc thi.



Phạm Hương tham gia cuộc thi Vietnam Next Top Model năm 2013

Riêng về nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Hương đã nhiều lần trả lời báo chí Việt Nam rằng cô không hề phẫu thuật thẩm mỹ mà sắc đẹp của cô chỉ hoàn thiện hơn theo thời gian, nhờ vào sự tập luyện thể hình và kỹ thuật trang điểm. Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” cũng từng trả lời báo chí trong nước rằng Phạm Hương đã được kiểm tra nhân trắc học, cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.