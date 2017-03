Phạm Thanh Thảo: Mơ một thiên đường màu hồng

Thiên đường của Thảo cũng bình dị thôi: 2 đứa con xinh đẹp, một căn nhà nho nhỏ tràn ngập tiếng cười...

* Thảo ơi, vậy chừng nào Thảo sẽ thực hiện việc đi đến cái thiên đường màu hồng này? Tuổi không còn quá trẻ, đầu 3 rồi còn gì?

Thảo cũng muốn đến thiên đường đó lắm nhưng chưa biết là có thực hiện được hay không. Năm nay, Thảo đang dự định “sắm” cho mình một ngôi nhà nhưng cũng không biết có làm được hay không.

* Hình như con tim Thảo đã vui trở lại? Bởi, cách đây ít lâu, báo chí có nói về chuyện tình cảm buồn của Thảo, đã làm Thảo nhiều lúc không muốn đứng dậy nữa?

Thảo tự nhận mình là người sống rất tình cảm, tình cảm đã khắc trong lòng rồi thì khó lòng mà nguôi ngoai, muốn bỏ đi không dễ. Thảo cảm thấy mình kiên cường lắm mới đứng dậy nổi vì có cái tính là thương thì thương chết bỏ luôn, nhưng khi đã quyết định dừng lại thì… tất cả các dòng sông ngừng chảy. Còn bây giờ, Thảo chưa có quyết định chính thức nào về chuyện tình cảm cả nên cũng chưa thể nói là đã “vui trở lại” hay không, nhưng lúc này thì Thảo rất vui vì những gì mình đã làm được.

* Thảo thuộc lứa của Nguyên Vũ, đứng trên sân khấu đã khá lâu rồi, nhưng hình như chưa từng thấy Thảo vướng vào một scandal nào, hình ảnh Thảo luôn dễ thương và khá “sạch”, giữ hình ảnh như vậy có khó không Thảo?

Cũng không khó, tại cái tính Thảo hàng ngày cũng vậy rồi. Nếu Thảo là người tham lam thì bây giờ Thảo đã có nhiều thứ khác rồi. Làm ca sĩ, lại có chút nhan sắc thì có nhiều lời mời mọc, sự cám dỗ lắm, nhiều lắm ấy, hàng ngày đi hát, nhiều người có những lời đề nghị khiếm nhã, họ nói thẳng luôn.

Ví dụ, khi Thảo hát xong, có ông bước tới nói em đang đi xe gì, hồi đó Thảo đang đi chiếc Camry, ông nói: “Em mà phải đi Camry? em chỉ cần về với anh thôi là anh mua BMW cho em chạy, em mua Camry làm gì?”. Sau đó lại hỏi, em có nhà riêng chưa, Thảo bảo “dạ chưa, em đang phấn đấu để có nhà riêng”, ông nói ngay: “về với anh em có liền 2 cái”. Nhiều người cứ nghĩ mình là con nít vậy à, Thảo rất khó chịu vì người ta nghĩ nguời ta muốn gì cũng được, nhưng rất nhiều người quên rằng không phải cái gì cũng mua được bằng tiền.

Thảo biết, cuối cùng thì mấy trường hợp đó cũng là say thôi, nhưng đôi khi cũng không hiểu là có phải say hay mượn cái say mà nói như vậy, nói chung cho dù bất cứ trong trường hợp nào nữa thì mình cũng không chấp nhận được. Có nguời bạn Thảo vui tính lắm, nói rằng có nhiều thứ không mua được bằng tiền nhưng có thể mua bằng rất nhiều tiền, nhưng với Thảo thì không, đó là vấn đề tình cảm, khi không hợp thì không thể nào ở gần một người không hợp được.

* Có phải vì những lời đề nghị khiếm nhã, bất lịch sự và trên tinh thần “chiếm đoạt” nhờ… tiền đó mà người ta hay nghĩ xấu về các đại gia?

Đại gia thì cũng có nhiều loại lắm, có những người họ rất trải nghiệm, rất dễ thương, Thảo cũng từng gặp những người như thế. Có người Thảo gặp qua bạn bè giới thiệu. Sau khi gặp, anh ấy có nhắn tin hỏi thăm, nhắn tin nhiều lần luôn, Thảo phải hỏi là ai mới dám nói là anh là bạn của người này người kia... Xong rồi anh ngỏ ý mời đi ăn, đi cà phê, Thảo từ chối khéo em bận này kia, đến một lúc thì họ cũng nhận ra và nói là anh biết là em cũng bận thiệt nhưng không đến nỗi là không thể đi cà phê một chút thôi… Họ dễ thương và tế nhị, họ hiểu được mình và họ cũng biết là Thảo đàng hoàng nên có cách đối xử đàng hoàng với mình.

* Có vẻ, Thảo khá rành mạch chuyện tình cảm?

Đúng là như vậy. Tuy nhiên, Thảo cũng có những cái cách riêng để giữ được những mối quan hệ mà họ không lợi dụng được gì ở mình hết. Thảo chỉ cho họ thấy rằng chúng ta chỉ là bạn nhưng mình tế nhị để người ta không bị tự ái. Nhờ thế mà Thảo giữ được nhiều bạn lắm và hầu hết ai cũng thích cách cư xử của Thảo. Nhưng, cũng bởi rành mạch như vậy nên cho nên đến giờ Thảo vẫn chưa có cái nhà lầu nào, có một cái xe hơi “hoành tráng” nhưng do mình tự trả tiền… (cười).

* Thảo cũng đang có những thứ mà rất nhiều ca sĩ khác đang mơ ước như xe hơi, nghĩa là cũng thuộc hàng “đại gia” rồi đó…

Ca sĩ mà không có xe coi như… thua, vì như vậy sẽ khó nói chuyện với người ta, cũng khó làm ăn, khó đi lại nữa, ngộ lắm. Nghề của Thảo là vậy, một ca sĩ đi xe máy tự nhiên mọi thứ khác hẳn với đi xe hơi.

* Có phải vì lý do đó mà nhiều người chấp nhận đánh đổi để có được những vật chất sang trọng đó?

Thảo cũng không biết nữa, nhưng Thảo thấy mấy bạn làm ca sĩ bây giờ giàu quá, tuy họ mới vào nghề, chưa ai biết đến tên tuổi của họ cả, họ diễn một show không biết có đủ tiền đổ xăng không mà họ đã có xe hơi để đi rồi. Nhưng, những ca sĩ như thế cũng có thế đứng riêng.

* Thảo còn có nghề tay trái là kinh doanh nhà hàng nữa, hình như nghệ sĩ kinh doanh là muốn có chỗ an toàn cho mình phòng khi… ế show?

Cũng hên xui lắm, nếu như mà “con người kinh doanh” phất lên phát đạt thì an toàn, nhưng đã không hiếm những trường hợp tưng bừng khai trương và âm thầm đóng cửa rồi. Khi đụng tới kinh doanh là hên xui, là thời thế, có nhiều chỗ bán đồ ăn không ngon lắm đâu nhưng đông như… điên, nhưng có những chỗ ngon mà không có mấy khách. Thảo mở quán là muốn có một chỗ để tụ tập bạn bè vui vẻ, để được trổ tài nếm đồ ăn ngon của mình. Thảo thích ăn ngon và muốn mọi người cùng thưởng thức món ăn ngon nên mới thích mở nhà hàng như vậy.

* Nếu đến với “thiên đường màu hồng”, chắc Thảo sẽ là người vợ đảm đang?

Thảo rất thích ăn uống, đi đâu thấy món nào ngon cũng muốn xem là người ta nấu như thế nào và về nhà tập tành nấu thử. Nhà hàng có món mới là Thảo phải được nếm món đó trước để “thẩm định”, sau đó mới làm cho khách. Thảo cũng biết nấu ăn nhưng biết nấu ngon những món đơn giản chứ không cầu kỳ, vì món Thảo yêu thích cũng đơn giản lắm, chỉ có canh chua cá lóc, canh cà chua trứng, thịt kho chứng chiên...