Phạm tội hiếp dâm, Sao Hàn Go Young Wook ngồi tù 5 năm

Phiên tòa phúc thẩm ngày 10-4 đã buộc Go Young Wook ngồi tù sau khi ca sĩ này từng thoát được những lần bị tố cáo hiếp dâm nhưng thiếu chứng cứ trước đó.Theo trang tin điện tử allkpop, vị thẩm phán đã nói với Go Young Wook rằng: “Ngay cả khi không có bạo lực hoặc đe dọa, việc bị cáo quan hệ tình dục, quan hệ tình dục bằng đường miệng với trẻ ở tuổi vị thành niên (dưới 19 tuổi) cũng đã là có tội. Hai trong số những nạn nhân chỉ mới 13 tuổi. Ngoài ra, giữa những năm 2010 đến 2012, bị cáo đã tấn công tình dục tổng cộng 5 lần”.“Bị cáo đã sử dụng danh tiếng của mình trong làng giải trí để quấy rối và quan hệ tình dục bất hợp pháp với những cô gái vị thành niên. Trong quá trình đang bị điều tra từ tháng 12 năm ngoái, bị cáo tiếp tục lạm dụng quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên một lần nữa. Thay vì nhận tội, bị cáo lại tìm cách đổ lỗi cho các nạn nhân”, thẩm phán nói trước khi tuyên án.Mức án còn bao gồm 10 năm đeo khóa kiểm soát điện tử ở chân để giám sát như một tội phạm tình dục.Go Young Wook bị một cô gái 18 tuổi kiện vào tháng 5-2012 về hành vi hiếp dâm. Khi đó vì thiếu chứng cứ, ca sĩ này được trắng án.Tuy nhiên, có hai nạn nhân khác cũng tố cáo Young Wook và cảnh sát điều tra vụ án trở lại. Báo chí Hàn Quốc cho biết “chiêu” của Go Young Wook là dung lời ngon ngọt dụ dỗ các cô gái trẻ, hứa hẹn giúp họ trở thành ngôi sao trong làng giải trí. Khi đôi bên ở những nơi riêng tư, Go Young Wook giở trò cưỡng hiếp họ.Go Young Wook vốn là thành viên thuộc nhóm nhạc Roo’ Ra và có tham gia hoạt động trong lĩnh vực truyền hình xứ Hàn.