Phạm Văn Mách: “Ca hát là nghề tay trái”

Mở màn đầu tiên trong đêm thi thứ sáu của chương trình Cặp đôi hoàn hảo với ca khúc Chuyện tình, Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương chưa làm hài lòng ban giám khảo và chỉ nhận được 34 điểm. Ca sĩ Siu Black và nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét Mách hát nhiều đoạn không rõ lời và cặp đôi này xử lý tông khá thấp khiến Mai Hương chưa khoe được hết chất giọng đẹp của cô. Có thể thấy rõ trong ca khúc này, giọng của Phạm Văn Mách bị nhạt nhòa so với giọng hát đẹp và điêu luyện của Văn Mai Hương. Trong bài hát thứ hai The phantom of the opera, Mách đã chinh phục ban giám khảo, kể cả đạo diễn Lê Hoàng để có số điểm 39 và nhiều lời khen tặng. Dù có số điểm từ ban giám khảo bằng với điểm số của hai cặp đôi Đinh Tiến Dũng - Phương Linh; Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư nhưng không được khán giả ưu ái bằng nên chàng trai vàng của thể hình Việt Nam đành rời chương trình.