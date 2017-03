Phần 2 Biệt động Sài Gòn: 7,5 tỷ và không HH Vân Anh

Cũng theo đạo diễn, ý định lúc đầu của ê kip làm phim là mời cả Lê Kiều Như tham gia phim. Tuy nhiên, do cô vướng phải mấy scandal liền một lúc nên họ đã phải gạch cái tên Lê Kiều Như đi.

- Thưa đạo diễn Long Vân, Hoa hậu Thân thiện Vân Anh đã rất cố gắng tập luyện và sẵn sàng cho bộ phim này. Cuối cùng, vai diễn này lại dành cho diễn viên múa Thu Hà. Lý do là gì?

- Tôi gặp Vân Anh là do một người giới thiệu. Cô ấy đẹp, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Bộ phim đáng lẽ bấm máy vào tháng 4 nhưng điều kiện để làm tốt bộ phim lại chưa đủ nên đã phải lùi một thời gian để chuẩn bị tiếp. Và như vậy, bị lỡ công việc của Vân Anh nên cô ấy không tham gia nữa. Đó cũng là chuyện bình thường khi tuyển chọn và casting diễn viên. Tuy nhiên, dù Vân Anh nhiệt tình, có cố gắng học võ thì vẫn phải trải qua giai đoạn quay thử mới quyết định cô ấy có tiếp tục vào vai hay không. Đợt rồi tôi cho quay thử 4 đôi và tất cả hội đồng tuyển chọn đã quyết định chọn Thu Hà vì cô ấy diễn xuất tốt, xinh đẹp, tuổi trẻ, ăn nói phù hợp với tiêu chí của tôi – Một cô công an xinh đẹp, hiền lành nhưng mưu trí, dũng cảm. Đặc biệt là Thu Hà là gương mặt mới toanh, chắc chắn sẽ tạo được những ấn tượng.

Dàn diễn viên ban đầu của Những đứa con chiến sỹ Biệt động Sài Gòn đã có những biến đổi. Hoa hậu Vân Anh không tham gia phim. Thay vào đó là diễn viên múa Thu Hà.

- Diễn viên mới sẽ có những cảm xúc mới mẻ khi diễn. Đồng thời tạo một góc nhìn mới cho người xem. Tuy nhiên, cũng cần công nhận rằng họ cũng gặp phải những vấn đề về diễn xuất?

- Người đạo diễn phải phát hiện diễn viên mới. Tôi từng phát hiện Lý Hùng, Thanh Mai, Quyền Linh. Và tôi vẫn tin vào sự nhạy cảm của mình và đặt kỳ vọng vào Thu Hà.

- Có thể thấy đạo diễn Long Vân rất hăm hở khi thực hiện dự án này?

- Biệt động Sài Gòn là một bộ phim đứng được trong lòng khán giả đến tận bây giờ. Nghĩ về phim đó, tôi thấy những người đang làm nhiệm vụ công an nếu họ là con của những biệt động Sài Gòn năm xưa thì đó là một điều thật sự thú vị. Từ thực tế ấy, nảy sinh ra ý tưởng thực hiện bộ phim. Và hình tượng người chiến sỹ công an trong thời điểm hiện tại cũng giống như các chiến sỹ biệt động Sài Gòn xưa. Nó rất gần gũi với nghệ thuật và điện ảnh làm cho khán giả thích thú. Vì vậy, dù đã nhiều tuổi tôi cũng cố gắng làm bộ phim này. Có 4 đạo diễn để giúp tôi. Một đạo diễn phụ trách diễn viên, giúp họ hiểu tâm lý nhân vật và thuộc thoại. Một đạo diễn hiện trường, một đạo diễn kế hoạch. Họ đã làm việc với tôi 35 năm và hi vọng sẽ tạo ra những điểm khớp để có thể có một kết quả tốt.

- Nhưng hẳn ông cũng gặp áp lực rất lớn từ thành công của Biệt động Sài Gòn?

- Điều đó là tất nhiên. Trước đó, chúng tôi có bốn năm để làm bốn tập phim, có nhiều thời gian để chăm chút, suy nghĩ. Bộ phim cũng được thực hiện trong điều kiện kinh tế đầy đủ. Lần này, làm phim truyền hình, chúng tôi có năm tháng để thực hiện 36 tập phim. Kinh phí quá thấp.

- Cụ thể kinh phí của Những đứa con của chiến sỹ Biệt động Sài Gòn có kinh phí là bao nhiêu?

- 7 tỷ rưỡi chia ra thời gian làm việc của cả đoàn làm phim là hơn 5 tháng. Tôi cho rằng, đó là khó khăn lớn lắm. Giữa việc không làm và không có bộ phim, không truyền đạt được ý tưởng mình mong muốn thì rõ ràng, có còn hơn không. Với hoàn cảnh hiện nay thì biết chắc bộ phim không thể so sánh với Biệt động Sài Gòn. Cứ làm hết lòng, nếu có được 60% thành công so với bộ phim cũ đã là đáng mừng rồi.

Trong bàng phân vai đầu tiên có nhiều cái tên đã thay đổi. Lê Kiều Như không được mời do dính phải scandal.

- Như vậy, mặt ý nghĩa quan trọng hơn hiệu ứng bộ phim?

- Đúng. Nhưng tôi dám chắc bộ phim cũng chững chạc và xứng đáng để xem trong hàng loạt các bộ phim truyền hình video hiện tại.

- Còn vấn đề kịch bản, nếu không làm khéo, viết khéo sẽ rất dễ giống với Cảnh sát hình sự?

- Cũng may cho tôi là được cộng tác với nhà văn, đại tá Nguyễn Xuân Hải. Anh ấy gần cả một cuộc đời làm công an, vốn sống rất khá. Hơn nữa, phim này không giống như những phim hình sự khác, kiểu công an mưu trí, dũng cảm để giải quyết một vụ án. Ở phim này còn những ý nghĩa khác nữa, tiếp nối truyền thống cha nào con nấy của ngành công an nên tôi làm. Chứ không, chưa chắc tôi nhận lời làm đâu.

- Đời sống của các chiến sĩ công an cũng sẽ được đưa lên màn hình chứ không chỉ là phá án?

- Đúng. Đời sống của lớp trẻ ấy sẽ được đưa lên. Những mối quan hệ với cha mẹ, gia đình, xã hội, tình yêu, kẻ thù, đồng nghiệp. Xem phim sẽ biết họ có xứng đáng là những đứa con của các chiến sỹ Biệt động Sài Gòn xưa hay không?

- Và khi làm phần phim này, gặp lại những người cộng sự cũ đã từng tạo nên tiếng vang trước đó hẳn ông cũng có nhiều cảm xúc?

- Căn cứ vào những nhân vật còn sống của Biệt động Sài Gòn, chúng tôi viết nên kịch bản mới này. Khi tôi vào Sài Gòn, những diễn viên đã đóng Biệt động Sài Gòn cũng đã gặp lại nhau. Diễn viên Thúy An (Đóng vai người bán cháo vịt – Biệt động Sài Gòn) đang sống cùng gia đình tại Đức cũng trở về, gặp nhau nói chuyện. Cô ấy cũng sẵn sàng tham gia. Nhưng có yêu cầu chi phí máy bay đi và về. Tuy nhiên, kinh phí phim video không đủ để đón một diễn viên ở nơi xa xăm ấy. Vì vậy mà cô ấy không tham gia được. Nếu kinh phí cho phép, chắc chắn tôi sẽ mời cô ấy.

- Như vậy, số diễn viên của Biệt động Sài Gòn có bao nhiêu người tham gia phim này?

- Ba người thôi. Là Kim Chi, Quang Thái và Hai Nhất. Khi thông báo thì mọi người đều mừng và đều nhận lời tham gia.

- Còn bối cảnh làm phim thì sao. Có vẻ đạo diễn cũng dành nhiều thời gian để làm việc này?

- Phim có những bối cảnh ở Hà Nội nhưng chỉ quay giả Hà Nội thôi vì kinh phí không cho phép mang cả đoàn phim ra Hà Nội để quay. Quá trình tìm bối cảnh cho bộ phim không khó vì bộ phim làm về thời điểm hiện tại, nhà cửa và quần áo hiện tại. Khó là khó tìm diễn viên thôi. Một hai chục diễn viên hợp với nhân vật trong phim mất rất nhiều thì giờ. 6 tháng mới hoàn chỉnh được khâu này. Bộ phim quay vào tháng 6 và chắc cuối năm nay sẽ ra mắt.

- Đạo diễn cảm nhận về lớp diễn viên mới và so với lớp diễn viên từng cộng tác vài chục năm trước thế nào?

- Khác nhau một trời một vực. Diễn viên bây giờ, trong lòng thì muốn làm hay nhưng một phần bị cuốn theo thị trường. Mà thị trường thì đòi hỏi phải nhanh. Diễn viên làm một lúc nhiều phim. Ra phim trường có khi với tâm lý của người vừa đóng phân đoạn một phim khác. Như vậy thì làm sao có thể hay được.

- Nhưng nếu cứ đổ lỗi cho guồng quay của đời sống và kinh tế thì cũng chưa hẳn đã đúng. Nghệ thuật có nhiều yếu tố cấu thành mà?

- Điều đó cũng đúng. Tất nhiên, không thể đổ lỗi tất cả cho kinh tế. Nhưng thử hỏi một tập phim làm hai ngày sao mà đảm bảo chất lượng được. Tôi quay bốn ngày một tập phim thì cũng là dũng cảm lắm rồi.

- Ông có tính sẽ đem phim tham gia các LHP?

- Tôi không nghĩ đến những điều đó đâu. Làm nghệ thuật chỉ cần làm hết mình. Như vậy với tôi là đủ rồi.

- Vâng, xin cảm ơn ông!

Theo Đào Gia Long (VTC)