Phan Đăng Di tự tin mang kịch bản tới Cannes

L’Atelier là một giải thưởng do Quỹ điện ảnh (Cinefondation) của LHP Cannes tổ chức, nhằm mục đích hỗ trợ các nhà sản xuất điện ảnh quốc tế. Năm nay, 15 bộ phim của 14 quốc gia được quỹ này giúp đỡ tài chính trong quá trình sản xuất sẽ tranh giải tại Cannes, trong đó có phim của Phan Đăng Di. Các đạo diễn cũng sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ các chuyên gia điện ảnh, từ ngày 16/5 đến 23/5. Một ban giám khảo 5 thành viên, gồm các nhà sản xuất và diễn viên, sẽ chấm và trao giải cho ba kịch bản hay nhất. Danh sách 15 bộ phim tham gia L’Atelier 2008: 1. Cure For Serpents - đạo diễn Ben Hackworth (Australia). 2. Bitch - đạo diễn Lưu Diệp (Trung Quốc). 3. The Stoplight Society - đạo diễn Ruben Mendoza (Colombia). 4. One More Croissant - đạo diễn Ilmar Raag (Estonia). 5. Here - đạo diễn Braden King (Mỹ). 6. Lucky Life - đạo diễn Lee Isaac Chung (Mỹ). 7. Qu’un seul tienne, et les autres suivront - đạo diễn Léa Fehner (Pháp). 8. Womb - đạo diễn Benedek Fliegauf (Hungary). 9. The Policeman - đạo diễn Nadav Lapid (Israel). 10. First of all, Felicia - đạo diễn Razvan Radulescu & Melissa De Raaf (Rumani). 11. White, White World - đạo diễn Oleg Novkovic (Serbia). 12. Queleh - đạo diễn Abdi Ismael Jama (Somalia). 13. First page Taipei - đạo diễn Arvin Chen (Đài Loan / Mỹ). 14. Punta del Este - đạo diễn Juan Pittaluga (Uruguay) 15. Bi, đừng sợ - đạo diễn Phan Đăng Di (Việt Nam)