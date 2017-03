Phan Đinh Tùng chia tay vì Uyên Trang đã có con 6 tuổi?

Chuyện cũ đã qua, cả Uyên Trang và Phan Đinh Tùng đều đã có cuộc sống mới nhưng khi nhớ về một thời đã xa, cô ca sĩ của "Đau một lần rồi thôi" vẫn không khỏi xúc động…

Ca sĩ Uyên Trang

Trở thành ca sĩ nhờ viết ước mơ vào lưu bút



- Lúc còn nhỏ Uyên Trang có nghĩ là sau này mình sẽ thành ca sĩ?



- Hồi còn bé, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành ca sĩ, mặc dù, lúc còn nhỏ khi nghe nhạc thì cũng thích hát theo nhưng vì tôi nhút nhát nên rất ngại khi đứng trước đám đông. Cả quãng đời thơ ấu tôi chỉ hát được duy nhất một bài đó là bài "mở cửa ra cho ánh sáng vào phòng..." (cười). Rồi lên đầu năm cấp ba, trường tổ chức thi giọng hát hay toàn trường tôi đăng kí thi và đạt được giải nhất. Tôi còn nhớ hôm đó tôi đã thể hiện rất xuất thần hai ca khúc "Giọt nắng bên thềm" và "Thương về miền Trung". Cũng sau cuộc thi đó niềm đam mê ca hát bắt đầu được nhen nhóm và cứ lớn dần lên. Nhưng tôi không dám nói với ai; Chỉ dám viết ước mơ đó vào cuốn lưu bút của mình.



- Vậy cơ duyên nào dẫn chị đến với âm nhạc chuyên nghiệp?



- Một ngày tình cờ, mẹ vô tình đọc được những dòng tâm sự của tôi trong lưu bút và từ đó bà quan tâm hơn đến những sở thích của tôi. Một hôm, mẹ đăng kí cho tôi tham gia thi tiếng hát khu vực Bửu Long (Biên Hoà - Đồng Nai). Cuộc thi đó có rất nhiều gương mặt đã từng tham gia các cuộc thi tiếng hát truyền hình nên tôi rất lo. Mẹ đã dẫn tôi đến gặp một thầy giáo chuyên dạy về thanh nhạc, có tiếng ở đất Biên Hoà để nhờ thầy luyện cho tôi. Mới gặp thầy đã lắc đầu bảo: "Người ta học hát là học từ bé, còn con chị học có mấy bữa để đi thi thì sao học nổi" nhưng vì nể mẹ nên thầy vẫn cho tôi thử giọng. Sau khi nghe tôi hát thử thầy đồng ý nhận dạy luôn. Học với thầy được bốn buổi thì tôi đi thi và đạt giải tư. Cuộc thi đó ca sĩ Phan Đinh Tùng đạt giải nhất.



Sau cuộc thi đó tôi tự tin hơn rất nhiều và đăng kí thi tiếp các cuộc thi lớn trong tỉnh.



- Vừa ra album đầu tay chị đã may mắn "vớ" được một ca khúc được bạn trẻ ưa thích. Có vẻ như con đường âm nhạc của chị khá thuận lợi?



- Album đó tôi hợp tác với anh Vĩnh Thuyên. Khi anh ấy đưa cho tôi bài "Đau một lần rồi thôi", tôi cứ lưỡng lự định không hát nhưng anh ấy động viên nhiều nên tôi hát. Tuy nhiên, để tôi tự tin hơn khi thể hiện anh Vĩnh Thuyên đã giới thiệu tôi hát song ca với anh Trần Tâm. Album phát hành đã thu được thành công ngoài mong đợi của tôi. Đi đâu tôi cũng thấy người ta mở album của tôi, nhất là bài "Đau một lần rồi thôi" song ca với anh Trần Tâm, lúc đó tôi vẫn chưa đi hát, chỉ mới ra đĩa để tạo dựng tên tuổi.

Phan Đinh Tùng và Uyên Trang

Từng yêu Phan Đinh Tùng mà không ai biết



- Từng có tin đồn chị yêu một người trong nghề nhưng vì chị quá kín kẽ nên đến bây giờ nó vẫn là "bí mật". Nếu không ngại chị có thể chia sẻ?



- Mặc dù đến bây giờ chuyện cũ đã qua nhưng nó vẫn còn nhạy cảm vì anh ấy bây giờ đang là một ca sĩ nổi tiếng. Tôi vẫn xem đó như là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời và tôi chưa bao giờ chia sẻ chuyện này nhưng nếu nói ra mà lòng nhẹ đi được một chút thì tôi phá lệ vậy. Chuyện của chúng tôi cũng có một số anh chị em trong nghề chắc biết đấy, người ấy là Phan Đinh Tùng.



- Điều gì khiến hai người chia tay?



- Có nhiều nguyên do khiến chúng tôi chia tay chứ không phải vì giận hờn hay ghen tuông gì cả. Tùng là người chủ động chia tay. Bình thường, hai đứa ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau nhưng bỗng nhiên có một lần, hơn một tuần lễ hai đứa không hề nói với nhau một lời nào hết. Không nhắn tin, không gọi điện, không liên lạc... tôi cũng không hiểu vì sao và anh ấy cũng vậy. Sau lần đó trực giác mách bảo với tôi rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Được mấy ngày sau thì anh ấy chủ động liên lạc với tôi và nói lời chia tay. Khi mới nghe, tôi bị sốc rất nặng, tình yêu của chúng tôi đang rất đẹp bỗng dưng đòi chia tay mà không có lí do gì cả. Bình tĩnh lại, tôi gọi điện hẹn gặp để nghe xem vì sao anh ấy muốn chia tay. Nếu lí do chia tay hợp lí thì "ok", tôi sẽ rời xa anh để anh đến với người ta còn nếu không "ok" thì tôi sẽ không chấp nhận.



- Vậy lí do Phan Đinh Tùng đòi chia tay chị là gì?



- Anh ấy bảo tôi đang là sinh viên nên rất cần tập trung cho việc học còn anh ấy thì sự nghiệp vẫn chưa đâu vào đâu nên cả hai đứa cần có thời gian để lo cho tương lai. Bên cạnh đó, gia đình anh ấy cũng rất khó khăn mà bản thân anh ấy cũng chưa lo lắng được gì cho gia đình và cho cả tôi nữa. Có người yêu mà không lo lắng được gì cho người yêu thì anh ấy cảm thấy rất buồn. Tôi thấy lí do anh ấy đưa ra rất chính đáng nên tôi đồng ý. Chia tay nhưng hai đứa vẫn hẹn với nhau rằng nếu sau này, khi sự nghiệp đã ổn định và hai đứa còn tình cảm với nhau thì sẽ quay lại.

- Nhưng có một thời người ta đồn rằng Phan Đinh Tùng chia tay chị vì chị đã có con trai 6 tuổi bên Mỹ?



- Thật nực cười là tôi và anh Tùng quen nhau khi tôi còn đang theo học Nhạc viện, lúc đó tôi chưa đi hát nên chưa biết nước Mỹ ở đâu chứ nói gì đến chuyện có con. Khi nghe tin đồn này tôi không thấy sốc mà chỉ thấy buồn cười vì kẻ dã tâm nào đó muốn hại tôi nhưng không hề biết gì về tôi cả. Tôi mới chỉ bắt đầu lưu diễn ở Mỹ trong gần 2 năm nay thôi.



- Khi biết chuyện Phan Đinh Tùng có người yêu mới cảm giác của Uyên Trang như thế nào?



- Tôi cũng có nghe mọi người nói lại là sau khi chia tay tôi được một thời gian thì anh ấy quen một người mới nhưng tôi không quan tâm vì anh ấy giờ không còn là của tôi nữa. Anh ấy yêu ai thì tôi cũng đều cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc.



- Nhưng bây giờ chị và anh ấy vẫn thường xuyên đi lưu diễn cùng nhau, chẳng lẽ…?



- Đúng là cùng đi lưu diễn với nhau nhiều lần nhưng cũng chỉ xem nhau như bạn bè, đồng nghiệp mà thôi chứ không như ngày trước. Chính anh Tùng là người đã giới thiệu tôi với công ty chuyên tổ chức các sô ca nhạc ở bên Mỹ. Rất may là chuyện tình cảm của chúng tôi cũng rất ít người biết. Có một lần tôi, ca sĩ Tuấn Hưng, chị Thu Minh và anh Tùng cùng đi lưu diễn chung. Tôi được sắp xếp ở chung với chị Thu Minh nhưng vì không biết nên khi nói chuyện chị Thu Minh liên tục kể chuyện về anh ấy, thậm chí còn có ý định mai mối cho tôi với Tùng. Nhưng trong một lần ngồi đợi chuyến bay, cả mấy anh chị em ngồi nói chuyện, anh Tuấn Hưng vô tình lộ ra chuyện của chúng tôi lúc đó mọi người mới vỡ lẽ.

Không hề chơi ngông



- Chọn đúng mùa World Cup để ra album "Ánh trăng vàng cô đơn", nhiều người bảo chị đang chơi ngông?



- Nếu bạn theo dõi tôi sẽ thấy từ trước tới nay, mỗi lần ra album tôi đều ra vào tháng 6. Đó là tháng mang lại may mắn cho tôi nên tôi vẫn thích ra vào tháng đó. Với lại, người ta xem bóng đá nhưng người ta vẫn có thể nghe nhạc được mà. Tôi ra album là để mọi người nghe lâu dài chứ đâu phải nghe một bữa hai bữa. Tôi không hề chơi ngông chút nào.



- Tại sao chị lại đặt tên cho album là "Ánh trăng vàng cô đơn"?



- Mặc dù album có tới 14 ca khúc nhưng vì tôi thích ca khúc đó nên đã quyết định lấy tên ca khúc này đặt tên cho toàn album. Có lẽ đây là album tôi ưng ý nhất từ trước tới nay vì nó được đầu tư rất nhiều về mặt tâm sức lẫn vật chất. Cả về hình thức và nội dung đều được thực hiện hết sức công phu, kĩ càng. Tôi phải ngồi lên ý tưởng cho từng tấm hình và biên tập từng bài hát.



- Và album vẫn là những bài hát buồn "tấu" hết sự cô đơn?



- Không, khi làm album này tôi hướng đến việc đa dạng hoá âm nhạc nên bài hát rất phong phú. Có cả nhạc Dance, D&b, Pop, Ballad... hợp tâm trạng với cả người đang cô đơn lẫn những người đang hạnh phúc. Xưa nay ánh trăng buồn nhưng có đơn độc đâu vì trên bầu trời, quanh ánh trăng vẫn có những vì sao mà.



- Cảm ơn chị về buổi phỏng vấn này!