Phan Như Thảo muốn trả lại danh hiệu Á hậu cho bớt xấu hổ

Như Thảo với vương miện Á hậu cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu 2011.

Thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu là một sai lầm của tôi

- Cuộc thi "Hoa hậu người Việt Hoàn cầu" vừa tìm ra một gương mặt trao giải là Julia Hồ nhưng ngay sau đó là một "rừng scandal" không thua kém gì mà người đoạt giải năm trước là Ngọc Trinh. Từng là Á hậu của cuộc thi, chị nghĩ sao về điều này?

- Thực sự là tôi không còn quan tâm đến danh hiệu đó và cũng chẳng mấy khi nghĩ đến chiếc vương miện Á hậu này. Tôi còn rất sợ là những scandal liên quan đến cuộc thi sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong lòng công chúng.

- Đó có phải là lý do khiến chị im lặng ngay sau khi đoạt giải ở cuộc thi này vào một năm trước?



- Chưa bao giờ tôi muốn sử dụng danh hiệu đó trong sự nghiệp của mình từ khi có được nó, vì với tôi, đó không phải niềm tự hào mà đó là sự thất bại và một chút sai lầm.

- Tuy nhiên, lý do gì khiến chị bức xúc đến mức phải nói thẳng tuột những điều không mấy thiện cảm đến cuộc thi này như vậy?

- Thử hỏi, chỉ sau một đêm đăng quang mà tân hoa hậu năm nay đã bị lộ hình ảnh thác loạn thì thế nào? Thật sự tôi cảm thấy xấu hổ về việc mình từng là một thí sinh và đoạt giải Á hậu trong cuộc thi ấy. Tôi hy vọng mọi người sẽ quên đi và cũng mong muốn đừng có ai ghép tôi vào danh hiệu này.

- Không phải Ngọc Trinh và Trà Ngọc Hằng nhờ có giải thưởng lớn ở cuộc thi này mà đã gây sóng gió dư luận, rồi trở thành những người nổi tiếng hay sao? Có bao giờ chị ghen tỵ vì không "nổi" được như họ?



- Tôi chọn cách im lặng là đã chứng tỏ mình không quan tâm và không muốn bản thân liên quan đến những điều đó. Đôi khi tôi có cả cảm giác sợ. Sợ người ta nhắc đến mình khi họ nói về cuộc thi đó. Còn ghen tị thì chỉ nghĩ đến từ này thôi đã thấy buồn cười rồi.

Như Thảo luôn thu hút sự chú ý của mọi người nhờ gương mặt và nụ cười tỏa nắng.

- Nhiều người nhận xét tuy cuộc thi nhan sắc này mang tên to tát nhưng quy mô chỉ ở mức "ao làng", thiếu sự chuyên nghiệp, chị thấy sao?

- Mỗi sân chơi có một luật riêng. Tuy nhiên việc ban tổ chức cuộc thi “nhắm mắt làm ngơ” về “bề dày thành tích” của các thí sinh, quên đi những tiêu chí cần và đủ của một hoa hậu để đi đến quyết định cuối cùng cách đây 2 tuần là điều mà tôi ko bao giờ nghĩ đến. Chuyện đó thậm chí còn bất ngờ hơn cả việc Tây Ban Nha thắng Ý 4 - 0 trong trận chung kết Euro vừa qua nữa đấy. Thật là bó tay! (cười).

Tôi không quan tâm chuyện Ngọc Trinh giải nghệ

- Đang có nhiều hoạt động trong giới showbiz từ thời trang đến phim ảnh, vì sao chị lại chọn thời điểm này để đi du học? Bên cạnh việc học, được biết chị đang rèn luyện tiếng Anh để hướng đến việc đóng phim ở nước ngoài. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch này?

- Việc rèn luyện thêm về kỹ năng Anh ngữ không phải chỉ có duy nhất một mục đích là để đóng phim nước ngoài mà tôi nhận thấy ngoại ngữ rất cần thiết cho công việc hiện giờ cũng như sau này. Còn về việc đóng phim nước ngoài thì sau khi tham gia bộ phim Ranh giới trắng đen vừa qua tôi nhận thấy diễn viên Việt Nam có khả năng xuất tốt, ngoại hình đẹp nhưng cơ hội phát triển thì còn kém xa các nước bạn vì thiếu khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Tôi chọn thời điểm này để đi học thêm cũng chính vì không muốn đánh mất những cơ hội mới. Càng va chạm nhiều tôi thấy mình càng phải học hỏi nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân và tự tin khi phải đối mặt với mọi việc. Tôi nghĩ đây là thời điểm hợp lý để tôi đi học. Nếu không thì sẽ không thể thực hiện được.

- Có phải chị đang “ăn theo” Ngọc Trinh trong việc quyết định rút lui khỏi showbiz và đi học nước ngoài?



- Ngọc Trinh rời bỏ showbiz? Thông tin này thì phải cám ơn bạn đã cho tôi biết. Thật sự tôi không hề biết và không quan tâm đến việc cô ấy muốn giải nghệ. Nhưng một lần nữa tôi muốn nói là mình không rời bỏ làng giải trí mà chỉ đi chậm hơn và chắc chắn hơn.

- Chị dự định theo đuổi việc học trong khoảng thời gian bao lâu?

- Với tôi, việc học không nên giới hạn trong một quãng thời gian nào cả và học chính là phương án đầu tư ít rủi ro nhất cho tương lai.

- Tuy vậy không ít thông tin bình luận việc du học bất ngờ của chị chỉ là một cái cớ tránh những ồn ào của showbiz gần đây như người đẹp bán dâm, chân dài đại gia...

- Showbiz Việt thì lúc nào chả có tin đồn, lúc nào cũng có scandal. Tôi nghĩ đó là bản chất của làng giải trí nước mình hiện nay. Mọi thứ dựa vào scandal, chỉ thấy vài người nổi lên như cồn nhờ scandal chứ chưa thấy ai chìm hay chết vì scandal cả.

Bản thân tôi, ngay từ lúc vào nghề đã không có hứng thú với việc gây sự chú ý như thế. Tôi cũng không quan tâm và không bận tâm vì những thứ phù du không thật thì nó trôi nhanh lắm, mà cũng không thoát được khỏi con mắt của người đời.

- Về sự nghiệp, chị đóng khá nhiều phim, cũng “nhẵn mặt” trên sàn catwalk nhưng cái tên Phan Như Thảo vẫn chưa bật sáng hoặc thành một cái tên đình đám, theo chị là do mình thiếu may mắn hay do thiếu scandal đủ to để khiến tất cả mọi người phải chú ý?

- Chữ scandal trong showbiz Việt chúng ta thường hay hiểu theo nghĩa rất tiêu cực. Đó là điều tôi cố gắng tránh xa ngay từ lúc mới vào nghề. Nói một cách khác, bật sáng bằng scandal không phải là con đường tôi chọn. Còn nói đã đóng nhiều phim thì chưa, những phim tôi đóng nếu đếm đi đếm lại trọn vẹn không hết mười đầu ngón tay. Trong 3 năm tôi tham gia 7 phim là con số quá ít đối với diễn viên Việt Nam nhưng ít nhiều tôi cũng đã gây được ấn tượng với người xem. Tôi cũng lấy đó làm động lực để tiếp tục phấn đấu trong công việc của mình.

- Phim điện ảnh “Ranh giới trắng đen” mà chị vừa góp mặt bên cạnh các diễn viên nước ngoài vừa ra rạp gần đây cũng dính nhiều lời chê như làm phim hời hợt, lời thoại thừa, nhân vật bị hóa trang bừa bãi... Là một diễn viên trong phim chị có ý kiến gì về điều này?

- Tôi chỉ có thể nói sự khác biệt văn hoá là một vấn đề lớn của bộ phim và điều đó dẫn đến những thiếu sót của bộ phim mà chúng ta đã thấy. Tôi cũng rất buồn với những luồng ý kiến này. Bản thân là diễn viên tôi luôn mong phim của mình được công chúng đón nhận và đưa ra những lời góp ý chân thành để chúng tôi rút kinh nghiệm.

- Tuy vậy trong lần đầu hợp tác với những người nước ngoài, chị có những ấn tượng gì đặc biệt?



- Đó là cách quay và dàn dựng các cảnh hành động của đạo diễn rất mới lạ với các diễn viên Việt Nam. Đặc biệt là qua bộ phim này tôi mới nhận ra mình rất thích các vai hành động. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều vai diễn hành động dành cho tôi (cười).

- Sau rất nhiều vai khoe vẻ đẹp hình thể, hiện tại chị có đang hướng mình đến những lựa chọn theo hướng nội tâm, cảm xúc?

- Tất cả vai diễn từ trước đến giờ của tôi đều là những vai diễn rất nội tâm. Tôi nghiêng nhiều về những vai có số phận và sự sâu sắc của nhân vật và chỉ phim Ranh giới trắng đen vừa khởi chiếu là một vai hành động hoàn toàn khác với các vai diễn trước đây của tôi. Tôi mong muốn được hóa thân với nhiều cảnh đời và số phận khác nhau để thử thách bản thân.

- Nhiều người nhận xét, phim Việt ngày càng đi xuống vì chuộng chân dài đóng phim, chị nghĩ sao bởi bản thân chị cũng nằm trong số đó?

- Tôi nghĩ thưởng thức cái đẹp cũng là nhu cầu của tất cả mọi người. Vai diễn thành công hay không phụ thuộc vào chính khả năng của diễn viên chứ không phải độ dài của đôi chân. Rất nhiều người đẹp đã khẳng định được bản thân bằng năng lực của mình không dừng lại ở vẻ ngoại hình. Bản thân tôi muốn chinh phục thật nhiều vai diễn với tư cách là người diễn viên. Tôi không muốn mọi người nghĩ mình chỉ là bình hoa di động trên phim.

- Chị nghĩ bản thân sẽ phải làm những gì để đánh tan định kiến "chân dài", bình hoa di động mà khán giả gắn vào mình?

- Muốn tạo được điểm “rơi” tốt cần khá nhiều yếu tố như kịch bản, đạo diễn, ê-kíp, nhà sản xuất, thời gian phát hành, tiếp thị… Cho đến giờ tôi vẫn đang tìm kiếm một vai diễn cho riêng mình đấy thôi. Nếu chỉ diễn xuất tốt thì vẫn chưa đủ, tôi cần một vai diễn hay và đang chờ nó đến.

