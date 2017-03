Phan Thanh Bình và Thảo Trang tiết lộ lý do ly hôn

1 / 18

Phan Thanh Bình tháp tùng Thảo Trang ở vòng casting Vietnam's Next Top Model 2012. Ảnh: An TrầnTrả lời phỏng vấn trên Zing, Thảo Trang cho rằng: "Đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi lên tiếng nói về chuyện gia đình. Chia tay hay ở lại với nhau hết cuộc đời là chuyện không phải mình muốn mà được. Chúng tôi đã nhiều lần cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thể. Một phần do tính cách cả hai không hòa hợp , có những chuyện hai vợ chồng không thể hiểu nhau. Phần nữa vì duyên nợ đã hết.