Phan Thị Hương Giang vào top 5 bình chọn

Nhan sắc Việt Nam được ban tổ chức xếp ở cùng phòng với người đẹp Thái Lan. Á hậu Trang sức cho biết, dù không thể giao tiếp nhiều bằng tiếng Anh, nhưng cả hai rất quan tâm đến nhau bằng những cử chỉ, hành động nhỏ. Thí sinh đến từ đất nước chùa vàng có chiều cao nổi bật 1m78 khiến Hương Giang rất ấn tượng.

Hình ảnh đầu tiên của Hương Giang trong buổi làm việc với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu 2011. Ảnh: Elite.

Những ngày đầu của Miss Global Beauty Queen 2011, 60 thí sinh được ban tổ chức đưa đi thăm quan một số danh thắng nổi tiếng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Hôm qua (3/5), họ đã đến khu đền Bupryun và tìm hiểu những lễ nghi văn hóa truyền thống của người dân xứ sở kim chi. Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị, đặc biệt là với các nhan sắc đến từ châu Âu và châu Mỹ. Người đẹp Việt Nam chia sẻ, cô hòa nhập nhanh với không khí sôi động của cuộc thi và cố gắng làm quen, giao lưu thí sinh các nước.

Nhan sắc Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 trong top 5 bình chọn qua mạng.

Sáng nay (4/5), Hương Giang cũng lọt vào top 5 thí sinh được bình chọn nhiều nhất trên trang web cuộc thi với 4.150 phiếu, ở vị trí thứ 4. Dẫn đầu trong cuộc đua bình chọn là người đẹp Romania với hơn 10.000 phiếu, tiếp theo là thí sinh đến từ Lithuania (thứ 2), Hàn Quốc (thứ 3) và Mỹ (thứ 5). Nhan sắc được yêu thích nhất sẽ có một tấm vé lọt vào vòng bán kết (top 15) của Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu 2011. Độc giả có thể bình chọn cho Hương Giang theo đường link http://vote.missglobalbeauty.org/vote/vote.php.

Á hậu Trang sức (áo đen) trong ngày lên đường. Trong số những người bạn thân đến tiễn Hương Giang lên đường sang Hàn Quốc có cả Bích Phương Idol (áo trắng).

Với chủ đề Beauty with Heart, Miss Global Beauty Queen năm nay thu hút 60 người đẹp đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cuộc thi nhằm gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, đặc biệt là người già, trẻ em và người dân ở vùng đất chịu thiệt hại do thiên tai. Trước đêm chung kết vào ngày 10/5, tất cả thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động bên lề và các phần thi phụ như trang phục dân tộc, áo tắm, tài năng.

Theo Quỳnh Như (Ngôi sao)