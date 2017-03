Pháp dọa tẩy chay Miss Universe vì ảnh hở ngực

Hoa hậu Trinidad & Tobago là thí sinh mạnh bạo nhất trong buổi chụp hình bodyart. Cô đồng ý lộ cả phần ngực trước ống kính nhiếp ảnh gia. Ảnh: MU.

Hơn 80 người đẹp khắp nơi trên thế giới hội tụ về Mandalay Bay, Las Vegas (Mỹ) từ 7/8 để tham dự Miss Universe 2010. Trước khi bước vào tranh tài ở các giải phụ, một số người đẹp được mời tham dự buổi chụp hình bodyart của nhiếp ảnh gia Fadil Berisha. Theo đó, họ sẽ phải cởi xiêm y, bán nude hoặc khỏa thân hoàn toàn để các nghệ sĩ thể hiện những hình vẽ nghệ thuật trên cơ thể. Một số thí sinh như Hoa hậu Mỹ, Hoa hậu Trinidad & Tobago, Hoa hậu Nhật Bản đã tham dự với tinh thần tự nguyện. Trong khi đa phần người đẹp khác lắc đầu trước đề nghị này. Hoa hậu Pháp Malika Menard là một trong số những người được mời nhưng đã từ chối.



Sylvie Tellier kiên quyết phản đối hoạt động chụp hình bán nude của cuộc thi. Ảnh: Voici.

Theo tờ Voici, giám đốc nghệ thuật của Malika Menard - Sylvie Tellier - thậm chí còn tỏ ra rất giận dữ. Tellier cho biết, cô không quá bất ngờ trước hoạt động này tại một cuộc thi do Donald Trump sở hữu. Theo Tellier, ông trùm Trump là người không ngần ngại sử dụng bất cứ chiêu thức nào để quảng bá cho các hoạt động kinh doanh của mình. Cuộc thi Miss USA 2010, cũng do nhà tỷ phú này tổ chức, từng khiến dư luận Mỹ bất bình khi các thí sinh xuất hiện trong loạt ảnh nội y quá gợi cảm. Trước phản ứng của công chúng, Donald Trump từng lên tiếng giải thích: "Cuộc thi Miss USA và Miss Universe đã đổi mới rất nhiều trong 3 năm qua. 2 sự kiện này đạt tỷ suất người xem cao khủng khiếp. Chúng ta đang ở trong một thời đại khác. Các bức ảnh có hơi gợi cảm một chút, nhưng nó chẳng là gì so với những gì mọi người vẫn xem".

Tuy nhiên, Sylvie Tellier cho rằng, Miss Universe là một cuộc thi lớn, mang tầm quốc tế, vì vậy, cô kêu gọi: "Miss Universe không nên biến thành một êkíp Playboy". Sylvie khẳng định: "Không một Hoa hậu Pháp nào chấp nhận điều đó. Nó không phải là các giá trị mà chúng tôi đề cao".



Hoa hậu Pháp Malika Menard từ chối đề nghị của Fadil Berisha. Ảnh: MU.

Vị giám đốc quốc gia của tổ chức Hoa hậu Pháp còn bày tỏ ý định tẩy chay cuộc thi Miss Universe vào các năm sau. Cô nói: "Tôi hy vọng, đề nghị chụp ảnh bán nude với các thí sinh không phải là một điều kiện để xét họ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ. Nếu thấy những người đẹp đã tham gia buổi chụp ảnh hở ngực này vào được top 5, tôi sẽ phải cân nhắc lại khả năng gửi thí sinh Pháp tới dự Miss Universe vào các năm tới. Bởi chúng tôi phải trả giá quá nhiều khi tham gia vào cuộc thi".

Không chỉ có Sylvie Tellier, nhiều cá nhân và tổ chức khác cũng tỏ thái độ bất bình với hoạt động chụp hình bán nude tại Miss Universe. Hoa hậu New Zealand - Ria Van Dyke - là một trong những thí sinh thẳng thắn bày tỏ thái độ không hợp tác với Fadil Berisha. Cô cho rằng, khoe ngực chỉ để tăng tỷ suất người xem là điều không đáng.

Angie Meyer - người từng làm việc cho Miss Universe - cũng nhân định: "Thật đáng báo động vì cuộc thi đang bị biến thành một tổ chức Playboy trá hình. Bằng việc đưa buổi chụp hình vào khuôn khổ cuộc thi, họ đang đẩy thí sinh đến chỗ phải miễn cưỡng thỏa hiệp với Ban tổ chức".

Theo L.H (VNE)