Phát ấn Đền Trần (Nam Định): Muốn nhận ấn, phải đặt tiền công đức (!)

Lễ hội chùa Bà Bình Dương: Đông nhưng bình yên Từ ngày 11 đến 15 tháng Giêng, Lễ hội chùa Bà Bình Dương đã diễn ra tại chùa Bà Thiên Hậu (Thủ Dầu Một, Bình Dương). Lượng khách viếng chùa trong những ngày này luôn đông kín từ sáng đến khuya. Dẫu vậy, tại đây không diễn ra cảnh chen lấn quá mức khiến nhiều người bị mất dép, móc túi, thậm chí ngất xỉu như các năm trước. Ngay từ đầu thị xã Thủ Dầu Một, nhiều chốt an ninh đã được lập ra để đảm bảo việc lưu hành giao thông thông thoáng. Lối dẫn vào chùa Bà cũng được nhiều chốt chặn xe bao quanh, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trước chùa Bà không còn tệ nạn ăn xin hay chèo kéo du khách mua đồ cúng lễ một cách quá đáng. Lực lượng bảo vệ cũng kiên quyết chỉ cho mỗi khách mang một cây nhang vào thắp trong chùa, không cho mang nhang lớn đã đốt vào trong chính điện. Thế nên vấn đề ngộp thở vì khói nhang hay nguy cơ cháy nổ cũng giảm rất nhiều. Xung quanh chùa, nhiều quán ăn và gian hàng đặc sản địa phương cũng có bảng kê giá một cách rõ ràng. Do đó, nhìn chung Lễ hội chùa Bà Bình Dương tuy đông đúc nhưng khá bình yên. Tuy nhiên, ở chùa Bà Bình Dương vẫn thấy cảnh một dãy thùng đựng tiền quyên góp to bày sừng sững với nhiều người cầm một mớ bao lộc may mắn ngồi canh. Nhiều khách viếng chùa rất dễ tưởng nhầm đây là nơi phát lộc may mắn của chùa nên đến xin nhưng không được cho. Do vậy có rất nhiều khách đã phải bỏ tiền vào các thùng này để lấy được lộc may mắn. Trong khi đó, lộc chính thức của chùa được phát ở một chái phía bên hông chùa và không phải du khách nào cũng biết. Còn ở chùa Ông, gần chùa Bà, du khách cần cảnh giác trước những người mời nhận lộc là những cây phát tài. Thật ra sau khi nhận những cành lộc này, khách sẽ ngay lập tức bị đòi tiền “lì xì” và bắt buộc phải trả tiền cho “lộc” như một cách ép mua. HÒA BÌNH