Phát hành Bộ tem đặc biệt 80 năm thành lập Đoàn

Bộ tem gồm 1 mẫu giới thiệu hình ảnh chủ đạo là huy hiệu Đoàn - biểu trưng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trên nền màu xanh và những cánh hoa sen cách điệu với bố cục tự do và khoáng đạt, thể hiện sự tôn vinh đối với lớp lớp thế hệ thanh niên “áo xanh” Việt Nam được tôi luyện trong đấu tranh, trung thành, xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.



80 năm qua, Đoàn thanh niên luôn kế thừa, phát huy những truyền thống quý báu và bản chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tình nguyện, tiên phong trên mọi lĩnh vực, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” để góp phần xây dựng đất nước phát triển và giàu mạnh.



Tem có khuôn khổ 46x31mm do hai họa sỹ Lê Huy và Vũ Kim Liên thiết kế, được in ốpsét mầu trên giấy tiêu chuẩn tại Công ty In Tem Bưu điện.



Ngay sau lễ phát hành, sẽ có hơn 2 triệu con tem được phát hành rộng rãi trên 1800 điểm phục vụ của Bưu chính trên toàn quốc.



Những con tem sẽ theo những cánh thư bay đi khắp đất nước, đến với bạn bè năm châu, gửi gắm những tình cảm, những khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam ra thế giới./.





Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)