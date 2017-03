Phát hành ca khúc chưa từng biết đến của Michael Jackson

Đây là một trong những ca khúc nằm trong album mang tên Michael do hãng Sony Music phát hành vào ngày 14-12 tới. Thính giả có thể lên trang breakingnews.michaeljackson.com để nghe miễn phí ca khúc này.



Bài hát dài bốn phút, là những phản ứng của chính Michael Jackson đối với giới báo chí truyền thông, những paparazi - những người đã quá săm soi vào cuộc sống riêng tư của anh với những ca từ như Reporters stalking the moves of Michael Jackson (Những phóng viên đã truy đuổi từng bước đi của Michael Jackson), everybody watching the news of Michael Jackson/ They want to see that I fall (mọi người đang xem những tin tức về Michael Jackson/ Họ muốn nhìn thấy tôi sa ngã...), You write the words to destroy like it’s a weapon (những ngôn từ của bạn viết ra như một thứ vũ khí nguy hại phá hủy cuộc sống của tôi)...









Theo N. XUÂN ( Hollywood Repoter, Bangshobiz, TTO)

Những tin tức xung quanh album này rất hạn chế như có bao nhiêu ca khúc trong album, tựa đề các ca khúc khác ngoài Breaking News, chuyện hậu trường sản xuất sau khi Michael Jackson qua đời không được tiết lộ... Hãng Sony chỉ cho biết Breaking News được thu âm ở New Jersey năm 2007 và chỉ được hoàn thiện trong thời gian gần đây.