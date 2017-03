Phát hành ca khúc chưa từng công bố của Michael Jackson

Don’t Be Messin’ Around sẽ được đưa vào album I just can’t stop loving you. Ảnh: tumblr.com



Trước đó, một đoạn rất ngắn của bài hát này đã bị rò rỉ trên trang chia sẻ hình ảnh YouTube. Tuy nhiên, mới đây bản demo của Don’t Be Messin’ Around đã bất ngờ được phát hành trực tuyến.Ca khúc Don’t Be Messin’ Around do chính Michael Jackson sáng tác, kiêm luôn vai trò nhà sản xuất, phối khí và hòa âm. Michael Jackson đã thu âm bài hát này cho album Bad (tạm dịch: Tồi tệ) vào năm 1987 nhưng cuối cùng nó đã không được chọn.Trong bài hát, ông hoàng nhạc pop chơi piano cùng với Jonathan Maxey, kèm theo các đoạn guitar của David Williams. Bản thu âm được ghi lại bởi nhà sản xuất Brent Averill. Nhịp điệu tươi vui của Don’t Be Messin’ Around gợi nhớ đến ca khúc P.Y.T. (Pretty Young Thing) của Michael Jackson.Bản hoàn chỉnh của Don’t Be Messin’ Around sẽ được đưa vào album tái bản để kỷ niệm 25 năm ngày ra đời album Badcủa ông hoàng nhạc pop. Album mang tên I just can’t stop loving you(Không thể thôi yêu) sẽ ra mắt công chúng vào ngày 18-9 tới.Theo MỘC MIÊN ( Guardian, The Sun, TTO)