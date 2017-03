Phát hành lịch bloc Phật giáo có hình 365 ngôi chùa

Toàn bộ hình ảnh của bộ lịch này do nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường đảm nhiệm. Ngoài ngày tháng, thiên can địa chi…, trên mỗi tờ lịch còn có lời Kinh Pháp cú do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam, cho biết: Bộ lịch này nằm trong công tác quảng bá văn hóa Phật giáo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là năm đầu tiên phát hành nên chỉ bán trong hệ thống các phòng phát hành kinh sách với số lượng có hạn (40.000 bản cho cả hai khổ lịch 14,5x20,5 cm và 20x30 cm).

Q.TRANG