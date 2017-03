Phát hiện 14 thanh đá nghi là bộ đàn đá

Mới đây trong khi đang đào tìm cây xáo tam phân, ông phát hiện 14 thanh đá nằm chung dưới một hầm cách mặt đất 30 cm ở khu vực rừng Đá Đen (thuộc xã An Xuân, huyện Tuy An). Nhiều người khi xem những thanh đá này đều cho rằng đây là bộ đàn đá nên gia đình ông đang có ý định bán để kiếm tiền.

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tuy An, phụ trách mảng bảo tàng, xác nhận cách đây hai ngày cán bộ văn hóa xã An Nghiệp có báo cho bà thông tin người dân xã An Nghiệp phát hiện một bộ đàn đá nhưng bà chưa đi xác minh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, trong chiều cùng ngày, ông Phạm Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An đã cùng cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin huyện, lãnh đạo UBND xã An Nghiệp đến làm việc với gia đình ông Hưng.

Ông Đinh Hải Hưng giới thiệu bộ thanh đá nghi là bộ đàn đá. Ảnh: TẤN LỘC

Sau buổi làm việc, ông Thanh cho biết cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận và giao cho gia đình ông Hưng bảo quản bộ hiện vật bằng đá trên. Theo ghi nhận ban đầu, bộ đá trên có 14 thanh màu trắng xanh, có hình dáng, khối lượng không đồng đều, khi gõ phát ra âm thanh rất hay. “Trước mắt, huyện giao cho các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ bộ thanh đá trên, báo Sở VH-TT&DL đến tiếp quản. Ngày 13-6, chúng tôi sẽ đề nghị sở này mời các nhà chuyên môn đến thẩm định” - ông Thanh cho hay.

Theo Bảo tàng Phú Yên, tháng 6-1990, một bộ đàn đá có tám thanh được phát hiện tại núi Một thuộc xã An Nghiệp - khá gần với nơi phát hiện 14 thanh đá trên. Bộ đàn đá này được ghi nhận có niên đại khoảng nửa đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên, hoàn chỉnh nhất về kết cấu, thang âm trong những bộ đàn đá đã được phát hiện ở Việt Nam. Tiếp đó, năm 1994, một cặp kèn đá cũng được phát hiện tại các xã An Hiệp, An Thọ của huyện Tuy An. Đây là một loại nhạc khí cụ cổ độc nhất vô nhị trên thế giới. Hiện UBND tỉnh Phú Yên và Bộ VH-TT& DL đang trình Thủ tướng công nhận bộ đàn đá, kèn đá Tuy An là báu vật quốc gia, đồng thời lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản ký ức của nhân loại.

TẤN LỘC