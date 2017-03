Phát hiện 2 cơ sở tư nhân đóng xén sách lậu

Sáng qua 11-9, khoảng 11h10, qua công tác nghiệp vụ, Đội An ninh Văn hóa - Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ An ninh Văn hóa tư tưởng - CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng An ninh huyện Thanh Trì phát hiện, bắt quả tang 2 cơ sở tư nhân của Dương Phú Lực và Lê Đình Quý.

Cả hai cơ sở cùng trú tại khu tập thể X55, Xưởng in Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì đang có hành vi đóng xén hoàn chỉnh các ấn phẩm sao in lậu trái phép. Quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 30 bao tải với hơn 10 đầu sách các loại được in lậu và đóng xén hoàn chỉnh… Hai chủ cơ sở vi phạm này cho biết, số sách trên họ chỉ nhận gia công đóng xén hoàn chỉnh. Một cán bộ Đội An ninh Văn hóa - Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ An ninh Văn hóa tư tưởng - CATP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục điều tra nguồn gốc xuất xứ của số sách in lậu này. Theo Vũ Hoàng (ANTĐ)