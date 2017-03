Phát hiện kiệt tác của Da Vinci?

Giáo sư Serancini giải mã được thông điệp bí ẩn nằm trong một tác phẩm nghệ thuật ở cung điện Vecchio. Thông điệp chỉ ra nơi cất giấu bức "The Battle of Anghiari" của danh họa Da Vinci.

Seracini cho rằng năm 1563, một họa sĩ thời Phục hưng khác là Giorgio Vasari đã vẽ bức "The Battle of Marciano in the Chiana Valley" phủ bên ngoài mặt tường che giấu bức "The Battle of Anghiari".

Vasari đã để lại dấu hiệu ám chỉ có một họa phẩm nằm ở đằng sau bức tranh của mình - lá cờ mang dòng chữ “Cerca Trova”, có nghĩa là “hãy tìm và bạn sẽ thấy”.

Sau nhiều năm tiến hành khảo sát, cuối cùng giáo sư Serancini đã được phép sử dụng thiết bị đặc biệt để phát hiện ra những gì nằm đằng sau bức tranh của Vasari. Việc làm của Serancini nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ Thị trường của Florence, Matteo Renzi.

Bức tranh "The Battle of Anghiari" được cho là mô tả khung cảnh chiến đấu hoành tráng, lớn gấp ba lần so với kích cỡ họa phẩm "The Last Supper" của Da Vinci.

Ông Serancini đã sử dụng hệ thống radar và tia X để dò ngăn bí mật đằng trong bức tường mà thông điệp đã chỉ ra. Ông tin rằng ngăn bí mật được Vasari thiết kế nhằm bảo vệ tác phẩm của Da Vinci.

“Tôi đã nghiên cứu nhiều tài liệu trong một thời gian dài và chưa phát hiện ra bất cứ thông tin nào nói rằng kiệt tác này không còn tồn tại. Các đồng nghiệp của Da Vinci đánh giá đây là kiệt tác xuất chúng của ông. Nó tượng trưng cho những thành tựu nghệ thuật cao nhất trong thời điểm đó - giai đoạn đầu của thời Phục hưng”, Serancini cho biết.

Năm 1503, Da Vinci vẽ bức "The Battle of Anghiari"- bức tranh vẽ tường lớn nhất của ông- nhằm đánh dấu việc nền cộng hòa tại Florence được thiết lập sau khi gia đình Medici bị lật đổ. Thế nhưng, Da Vinci không thể hoàn tất kiệt tác của mình vì một thời gian sau, Medici đã trở lại nắm quyền.

Cho đến nay, các học giả vẫn chưa thể xác định được chính xác bức tranh gốc của Da Vinci nằm ở chỗ nào. Từng xuất hiện trong tiểu thuyết ăn khách "The Da Vinci Code" (Mật mã của Da Vinci) của Dan Brown, giáo sư Serancini được nhà văn Mỹ gọi là “thầy thuốc chẩn bệnh nghệ thuật Italy”.

Ông để ý đến lá cờ chiến gây tò mò lần đầu tiên từ cách đây hơn 30 năm, nhưng phải đến vài năm trở lại đây, nhờ những tiến bộ về công nghệ, Sarancini và các nhà nghiên cứu khác mới có khả năng “nhìn” thấy phía sau bức bích họa lớn của Vasari. Họ đang có kế hoạch sử dụng máy chiếu chùm neutron để xác định xem liệu bức tường có phủ những lớp sơn dầu lanh này có phải là nơi mà Da Vinci đã vẽ tranh hay không.

Nếu phát hiện ra họa phẩm của Da Vinci thì chính quyền Florence sẽ làm gì? Liệu họ có quyết định xóa bỏ bức tranh của Vasari để làm lộ ra kiệt tác của Da Vinci hay không?

Ông Marco Agnoletti, người phát ngôn của Thị trưởng Florence, nói: “Bức tranh của Vasari là một tác phẩm quan trọng và sẽ phải có những quyết định mang tính pháp lý mới giải quyết được. Giờ đây, chúng ta chỉ muốn biết được liệu bức tranh của Da Vinci có ở đây hay không. Chúng ta có thể không tìm thấy gì cả, nhưng nếu thực sự có một tác phẩm như vậy thì đây sẽ là phát hiện vô cùng quan trọng với cả thế giới”./.