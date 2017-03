Phát hiện kiệt tác vẽ năm 1888 của Van Gogh

Làng hội họa thế giới ngày 9/9 xôn xao trước thông tin phát hiện bức tranh "Sunset at Montmajour" (Hoàng hôn ở Montmajour) của danh họa Van Gogh. Một kỹ sư Na Uy đã ném bức tranh này lên gác mái hàng chục năm sau khi ông được nói đó chỉ là bức tranh nhái của Van Gogh. Tuy nhiên, ngày 9/9 vừa qua người ta đã công bố đây chính là bức tranh thật của danh họa người Hà Lan.

Các chuyên gia ở Bảo tàng Van Gogh tại Amsterdam, Hà Lan xác định đây chính là tác phẩm "Sunset at Montmajour" được danh họa vẽ năm 1888 dựa trên chữ ký của Van Gogh ở góc tranh được xác định qua sắc tố cũng như hệ thống tia X. Axel Rueger, Giám đốc bảo tàng Van Gogh cho biết phát hiện này là "trải nghiệm chỉ có một lần trong đời" ông.

Tuy nhiên bảo tàng Van Gogh không công bố danh tính của người sở hữu "Sunset at Montmajour" đã mang bức tranh này tới bảo tàng năm 2011 để giám định. Phải mất 2 năm với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại cùng nhiều chuyên gia người ta mới xác định được "Sunset at Montmajour" là tranh thật. Gia đình Christian Nicolai Mustad đã từng liên hệ với Bảo tàng Van Gogh năm 1991 để nhờ giám định bức tranh nhưng bị từ chối vì người ta cho rằng đó không phải tranh của Van Gogh.

"Sunset at Montmajour" được Van Gogh vẽ cùng thời kỳ với rất nhiều tác phẩm hội họa lừng danh như 'Sunflowers,' 'The Yellow House' và 'The Bedroom'. Các tác phẩm hội họa của Van Gogh luôn có giá cao trên thị trường. Chúng luôn là của hiếm tại các cuộc đấu giá và có thể đạt hàng chục triệu USD.

Bức tranh này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh từ ngày 24/9 tới.

Theo Linh Anh (VNN / AP, BBC)