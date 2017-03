Phát hiện mộ 2.000 năm tuổi tại Hội An

Sáng 9/4, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết ngôi mộ cổ vừa được phát hiện trong vườn nhà ông Phan Vinh tại khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được xác định là ngôi mộ Chum có niên đại hơn 2000 năm tuổi.

Hiện trường khu mộ Chum vừa được khai quật. Ảnh: Quốc Hải.

Trong lúc cuốc đất trồng rau trong vườn nhà, ông Vinh đã phát hiện một chum chôn sâu dưới lòng đất. Nhận thấy đây là mộ cổ nên đã báo với cơ quan chức năng và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đến kiểm tra.



Ngay lập tức, các chuyên gia và cán bộ Trung tâm đã đến hiện trường và tổ chức khai quật.



Qua hố khai quật khu mộ cổ, các chuyên gia bảo tồn di tích tại Trung tâm đã xác định bước đầu 4 mộ chum hình trụ trong một hố đào sâu khoảng 40cm.



Qua hiện vật tại hiện trường, cũng như cứ liệu lịch sử sau khi tra cứu, bước đầu cơ quan chức năng Hội An xác định đây là khu mộ Chum, thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh, có niên đại từ thế kỷ II trước Công nguyên đến thế kỷ II sau Công nguyên cách đây khoảng 2.000 năm.



Tại các mộ Chum này đã phát hiện một số hiện vật phổ biến tương tự như những mộ chum đã được khai quật trước đây ở các di chỉ Hậu Xá I, Hậu Xá II ở Hội An và các vùng Quảng Nam.



Hiện Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đang tiếp tục khai quật tìm kiếm và thu thập những hiện vật về văn hóa Sa Huỳnh trong khu vực để bảo quản và nghiên cứu.

Theo Vũ Trung- Quốc Hải (VNN)