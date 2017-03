Phát hiện sách Harry Potter tập 7 in lậu

Sách Harry Potter tập 7 in lậu có nhiều điểm khác biệt so với sách thật như: sách được in bằng giấy chất lượng thấp nên mỏng hơn sách thật, trang sách dễ bị rách.

Ngoài ra, chữ in trong sách có chất lượng kém nên nhìn rất lem nhem, khó đọc, dòng chữ Harry Potter ở bìa sách lậu được in thường trong khi bản thật được in nổi, ở trang 1 và trang 3 của sách nền tram (lớp in phủ) chỉ có một phần chứ không được nguyên trang như sách thật, hình huy hiệu của trường Hogwarts cũng được in rất mờ so với sách thật.