Phát sốt với ‘bản sao Mariah Carey’

Ariana Grande - một giọng ca Mỹ thuần khiến giới chuyên môn phải giật mình khi xuất hiện và đang sải bước ở vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc với bản hit mới nhất Problem.

“Kẻ nhập cư” đáng kinh ngạc

Giọng ca 21 tuổi với album mới My Everything đang chiếm lĩnh tình cảm của công chúng yêu nhạc khắp thế giới với tốc độ chóng mặt, kể cả những khán giả khó tính. Âm nhạc của Ariana Grande có sự kết hợp giữa pop và R&B với những yếu tố của funk, dance và cả hip hop cùng “vũ khí bí mật” của cô nàng là quãng giọng “khủng” ấn tượng.

Hai năm xuất hiện, Ariana Grande đã có hai album càn quét các bảng xếp hạng bằng tốc độ chóng mặt, hàng triệu đĩa hát đơn đã bán ra và chiến thắng ở nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín: AMA, Billboard Mid Year Music Awards, MTV Mỹ, People Choice Awards, Teen Choice Awards...

Ariana Grande thực sự được ngưỡng vọng khi bước qua được khu vườn âm nhạc với mảng màu kỳ lạ của người yêu nhạc ở Anh. Với single UK đầu tay, nữ ca sĩ 21 tuổi đã trở thành nghệ sĩ trẻ đầu tiên góp mặt trong lịch sử âm nhạc Anh vươn đến vị trí No.1 trên bảng xếp hạng UK Official chart dựa trên doanh số bán đĩa và doanh thu nhạc streaming theo yêu cầu của người dùng chọn bài hát ưa thích để nghe.

Giới phê bình âm nhạc đã xác nhận Ariana Grande như một giọng ca đang thiết kế lại lịch sử cho thị trường âm nhạc Âu-Mỹ.

Ca khúc Problem kết hợp cùng rapper Iggy Azalea giúp cô nàng mang về thành tích đáng kinh ngạc. Chỉ một tuần sau khi xuất hiện, Problem tạo ra sự đột phá, từ lượng bán ra ngày đầu 113.000 bản nhảy vọt lên đến 712.000 bản. Dĩ nhiên, trong danh sách bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc chỉ có Ariana Grande chính là “kẻ nhập cư”, các ca khúc còn lại bán chạy nhất của bảng xếp hạng gồm toàn những gương mặt “sân nhà”.

Trước bản hit Problem, Ariana Grande còn sở hữu nhiều thành công vượt trội với album đầu tay Yours Truly. Album này đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Top 200 cũng như Billboard Digital Albums và bảng xếp hạng iTunes Overall Albums. Kỷ lục này trước Ariana Grande chỉ có “giọng ca thiên thần” Susan Boyle. Và ca khúc The Way trong album đầu tay Yours Truly của Ariana Grande được giới truyền thông và khán giả chọn lựa trở thành một trong những ca khúc “định hình” âm nhạc của năm 2013. Nhiều khán giả “giật mình” khi nghe lần đầu bởi dường như họ được gặp lại Mariah Carey ngày cô mới tập tễnh bước vào làng giải trí. Với thành công ấy, Ariana Grande đã đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại giải thưởng âm nhạc Mỹ (AMA) năm 2013.

Diễn viên nhạc kịch cừ khôi

Hiện Ariana Grande nằm trong số những sao trẻ có lượng fan khủng trên mạng xã hội: 17,8 triệu follower trên Twitter, 14,7 triệu trên Instagram và 21,2 triệu fan trên Facebook.

Dù sinh ra ở Boca Raton, Florida nhưng Ariana mang dòng máu người Ý 100%. Cô nàng học ở North Broward Preparatory School cho đến khi bước vào showbiz ở Hollywood. Sự nghiệp đang lên với tốc độ chóng mặt như hiện tại của Ariana Grande có đóng góp lớn của Scooter Braun - người quản lý của Justin Bieber.

Ariana Grande cũng là ca sĩ trẻ hiếm hoi trong thời điểm này hát lại thành công những bài hit của các diva đình đám như Mariah Carey và Whitney Houston. Ariana Grande từng chia sẻ: “Tôi yêu Mariah Carey, cùng với đó là Whitney Houston, Fergie”.

Trước đó cô nàng bắt đầu hát bằng cách tham gia biểu diễn ở một số dàn nhạc giao hưởng hàng đầu như Philharmonic, Pops và Symphonic ở Nam Florida. Ariana Grande thực sự bắt đầu hành trình âm nhạc của mình nhờ màn trình diễn trong vở nhạc kịch 13, nhân vật Charlotte đưa về cho cô nàng giải National Youth Theatre Association Award. Sau khi đóng nhạc kịch, cô nàng tham gia đóng phim truyền hình Victorious, iCarly và Sam & Cat của Nickelodeon khá thành công với những vai diễn trong trẻo, dễ thương trước khi bùng nổ với âm nhạc.

TÚ QUYÊN