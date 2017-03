Phát tán Bụi đời Chợ Lớn: 2 hãng phim phải chịu trách nhiệm

Phim Bùi đời Chợ Lớn tiếp tục trong tâm điểm dư luận sau khi bị rò rỉ trên mạng. Ảnh tư liệu



Trả lời PV, bà Ngô Phương Lan khẳng định: “Trong văn bản Cục Ðiện ảnh gửi Hãng phim Chánh Phương và Công ty cổ phẩn phim Thiên Ngân đã nêu rõ “phim cấm phổ biến dưới mọi hình thức” và hai hãng phim trên “không được để lọt phim Bụi đời Chợ Lớn ra thị trường”.Như vậy, hai hãng phim trên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc bảo quản, bảo mật bộ phim”. Bà Ngô Phương Lan cũng cho biết đến thời điểm hiện nay, Luật điện ảnh không quy định việc tiêu hủy những bộ phim bị cấm chiếu.Cũng theo bà Ngô Phương Lan, sau sự kiện Bụi đời Chợ Lớn bị phát tán trên mạng Internet, “ngày 5-7, Cục Ðiện ảnh đã có văn bản gửi các cơ quan hữu quan như Thanh tra Bộ VH-TT&DL, cơ quan an ninh văn hóa, an ninh thông tin truyền thông... đề nghị điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật kẻ đưa Bụi đời Chợ Lớn lên mạng. Hiện nay cục chưa được thông báo về việc bắt được người này”.Tuy nhiên, chỉ một hai ngày sau khi bị phát tán trên mạng, bản nháp Bụi đời Chợ Lớn đã được in ra đĩa và bán khá công khai tại các cửa hàng băng đĩa. Về việc này, ông Vũ Xuân Thành - chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL - cho biết hiện bộ chưa nhận được báo cáo của các địa phương nhưng nếu có, bộ sẽ ngay lập tức yêu cầu thanh tra sở VH-TT&DL các tỉnh thành phối hợp với các cơ quan liên ngành kiểm tra, thu hồi và tiêu hủy.Thanh tra Bộ VH-TT&DL cũng xác nhận đã nhận được công văn của Cục Ðiện ảnh. Theo ông Vũ Xuân Thành, hành vi phát tán phim chưa được phép bị xử phạt rất nặng. Ngoài việc áp dụng nghị định 75 về xử phạt vi phạm hành chính còn có thể áp dụng các mức phạt trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Ngoài ra, hành vi vi phạm bản quyền gây thiệt hại về kinh tế cũng sẽ bị xem xét đến.